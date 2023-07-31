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В Госдуме заявили об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России
В Госдуме заявили об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России - РИА Новости, 31.07.2023
В Госдуме заявили об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России, сославшись на данные исследования. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:13
2023-07-31T08:13
2023-07-31T14:20
общество
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борис чернышов (депутат)
антон котяков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России, сославшись на данные исследования."Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто — лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включенность мужчин в воспитание и общение с детьми — это ключевой фактор для сохранения семьи", — отметил собеседник агентства.По поручению Чернышова члены его команды провели масштабный офлайн- и онлайн-опрос российских отцов о том, сколько времени они проводят с детьми.Исследование показало, что московские отцы уделяют детям в среднем 35 минут в день, 18% и вовсе проводят с ними 15 минут или меньше, 56% опрошенных сослались на занятость рабочими и домашними делами, 23% признались, что не знают, как организовать совместный досуг.При этом 89% мужчин хотели бы уделять больше внимания воспитанию и качественному времяпрепровождению с детьми, а 53% указали, что интересные развлечения не вписываются в рамки семейного бюджета. Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путем анкетирования в социальных сетях и интервью на улицах Москвы. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.Чернышов ранее предложил главе Минтруда Антону Котякову создать "Отцовскую карту" с двумя тысячами рублей на ребенка по аналогии с Пушкинской.
https://ria.ru/20230729/putin-1887086782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, москва, борис чернышов (депутат), антон котяков, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Борис Чернышов (депутат), Антон Котяков, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме заявили об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России
Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России, сославшись на данные исследования.
«
"Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто — лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включенность мужчин в воспитание и общение с детьми — это ключевой фактор для сохранения семьи", — отметил собеседник агентства.
По поручению Чернышова члены его команды провели масштабный офлайн- и онлайн-опрос российских отцов о том, сколько времени они проводят с детьми.
Исследование показало, что московские отцы уделяют детям в среднем 35 минут в день, 18% и вовсе проводят с ними 15 минут или меньше, 56% опрошенных сослались на занятость рабочими и домашними делами, 23% признались, что не знают, как организовать совместный досуг.
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При этом 89% мужчин хотели бы уделять больше внимания воспитанию и качественному времяпрепровождению с детьми, а 53% указали, что интересные развлечения не вписываются в рамки семейного бюджета.
Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путем анкетирования в социальных сетях и интервью на улицах Москвы
. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.
Чернышов ранее предложил главе Минтруда Антону Котякову
создать "Отцовскую карту" с двумя тысячами рублей на ребенка по аналогии с Пушкинской.
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