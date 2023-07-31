https://ria.ru/20230731/oruzhie-1887292262.html

"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ

"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ

Российские военные используют модифицированную версию боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины и уничтожения... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:18

2023-07-31T09:18

2023-07-31T10:02

россия

вооруженные силы украины

нато

ка-52 "аллигатор"

в мире

сша

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные используют модифицированную версию боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины и уничтожения их бронетехники, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."Российские войска оказывают ожесточенное и умелое сопротивление на земле, а также используют авиацию для нанесения ударов украинским подразделениям", — указал эксперт.Ссылаясь на данные британской военной разведки, специалист описал боевой вертолет как одну из самых влиятельных российских систем вооружения на поле боя, указав, что российские пилоты применяют новую противотанковую ракету ЛМУР или же "Изделие 305"."Вертолет стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи", — подытожил офицер.Ранее Forbes сообщало, что российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.Накануне Минобороны России опубликовало видео, на котором ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлени.

https://ria.ru/20230730/oruzhie-1887159455.html

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россия, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", в мире, сша, вооруженные силы рф