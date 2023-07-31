Рейтинг@Mail.ru
"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 31.07.2023 (обновлено: 10:02 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/oruzhie-1887292262.html
"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ
"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ
Российские военные используют модифицированную версию боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины и уничтожения... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:18
2023-07-31T10:02
россия
вооруженные силы украины
нато
ка-52 "аллигатор"
в мире
сша
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816674668_6:0:1494:837_1920x0_80_0_0_f3e368d6f4703b0cd011403a59ec4c87.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные используют модифицированную версию боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины и уничтожения их бронетехники, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.&quot;Российские войска оказывают ожесточенное и умелое сопротивление на земле, а также используют авиацию для нанесения ударов украинским подразделениям&quot;, — указал эксперт.Ссылаясь на данные британской военной разведки, специалист описал боевой вертолет как одну из самых влиятельных российских систем вооружения на поле боя, указав, что российские пилоты применяют новую противотанковую ракету ЛМУР или же "Изделие 305".&quot;Вертолет стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи&quot;, — подытожил офицер.Ранее Forbes сообщало, что российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.Накануне Минобороны России опубликовало видео, на котором ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлени.
https://ria.ru/20230730/oruzhie-1887159455.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816674668_657:110:1500:742_1920x0_80_0_0_b1453990611854cab00235aaa4b5e8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", в мире, сша, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ка-52 "Аллигатор", В мире, США, Вооруженные силы РФ
"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу назвал российский Ка-52 эффективным оружием против ВСУ

© Минобороны РФКадр уничтожения морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
Кадр уничтожения морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
© Минобороны РФ
Кадр уничтожения морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные используют модифицированную версию боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины и уничтожения их бронетехники, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.
«

"Российские войска оказывают ожесточенное и умелое сопротивление на земле, а также используют авиацию для нанесения ударов украинским подразделениям", — указал эксперт.

Ссылаясь на данные британской военной разведки, специалист описал боевой вертолет как одну из самых влиятельных российских систем вооружения на поле боя, указав, что российские пилоты применяют новую противотанковую ракету ЛМУР или же "Изделие 305".
«

"Вертолет стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи", — подытожил офицер.

Ранее Forbes сообщало, что российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.
Накануне Минобороны России опубликовало видео, на котором ударный вертолет Ка-52 уничтожил с помощью высокоточной ракеты "Вихрь" американскую БМП "Брэдли" на Южнодонецком направлени.
Истребитель пятого поколения Су-57 в представлении 3D-художника
"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие
Вчера, 09:16
 
РоссияВооруженные силы УкраиныНАТОКа-52 "Аллигатор"В миреСШАВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала