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Космонавта Антона Шкаплерова наградили орденом Гагарина
Космонавта Антона Шкаплерова наградили орденом Гагарина - РИА Новости, 31.07.2023
Космонавта Антона Шкаплерова наградили орденом Гагарина
Второй в истории орден Гагарина получил Антон Шкаплеров, недавно покинувший российский отряд космонавтов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:00
2023-07-31T19:00
2023-07-31T19:03
антон шкаплеров
космос - риа наука
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй в истории орден Гагарина получил Антон Шкаплеров, недавно покинувший российский отряд космонавтов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Шкаплерова Антона Николаевича", - говорится в тексте указа.Уточняется, что сейчас Шкаплеров занимает должность заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Орден Гагарина был утвержден по предложению "Роскосмоса" в 2023 году. Награду выдают за заслуги в сфере космоса. Первой орден Гагарина получила первая женщина-космонавт планеты (совершила полет в 1963 году), депутат Госдумы Валентина Терешкова. Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года и с 2011 по 2022 годы выполнил четыре космических полета общей продолжительностью более 700 суток. Он три раза выходил в открытый космос и провел 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Принимал участие в съемках художественного фильма "Вызов" на МКС.
https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878781756.html
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антон шкаплеров, космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, роскосмос, владимир путин
Антон Шкаплеров, Космос - РИА Наука, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Владимир Путин
Космонавта Антона Шкаплерова наградили орденом Гагарина
Космонавта Антона Шкаплерова наградили вторым в истории орденом Гагарина
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй в истории орден Гагарина получил Антон Шкаплеров, недавно покинувший российский отряд космонавтов, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Шкаплерова Антона Николаевича", - говорится в тексте указа.
Уточняется, что сейчас Шкаплеров занимает должность заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Орден Гагарина был утвержден по предложению "Роскосмоса" в 2023 году. Награду выдают за заслуги в сфере космоса. Первой орден Гагарина получила первая женщина-космонавт планеты (совершила полет в 1963 году), депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года и с 2011 по 2022 годы выполнил четыре космических полета общей продолжительностью более 700 суток. Он три раза выходил в открытый космос и провел 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Принимал участие в съемках художественного фильма "Вызов" на МКС.
Путин вручил Терешковой орден Гагарина