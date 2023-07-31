https://ria.ru/20230731/operatsiya-1887279770.html

В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев

В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев - РИА Новости, 31.07.2023

В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев

Двое из 12 казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные граждане республики находятся в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:26

2023-07-31T07:26

2023-07-31T07:26

турция

казахстан

анталия

айбек смадияров

в мире

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АСТАНА, 31 июл - РИА Новости. Двое из 12 казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные граждане республики находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. По его информации, ДТП в Алании с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана, произошло утром в воскресенье. По предварительным данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. "Из 12 граждан Республики Казахстан двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у четырех детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка", - рассказал Смадияров журналистам. Он добавил, что казахстанские дипломаты в Анталии находятся на постоянном контакте с пострадавшими в ДТП гражданами и ведут соответствующую работу.

https://ria.ru/20230730/dtp-1887261607.html

турция

казахстан

анталия

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турция, казахстан, анталия, айбек смадияров, в мире