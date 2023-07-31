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В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев
В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев - РИА Новости, 31.07.2023
В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев
Двое из 12 казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные граждане республики находятся в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:26
2023-07-31T07:26
2023-07-31T07:26
турция
казахстан
анталия
айбек смадияров
в мире
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АСТАНА, 31 июл - РИА Новости. Двое из 12 казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные граждане республики находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. По его информации, ДТП в Алании с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана, произошло утром в воскресенье. По предварительным данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. "Из 12 граждан Республики Казахстан двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у четырех детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка", - рассказал Смадияров журналистам. Он добавил, что казахстанские дипломаты в Анталии находятся на постоянном контакте с пострадавшими в ДТП гражданами и ведут соответствующую работу.
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турция, казахстан, анталия, айбек смадияров, в мире
Турция, Казахстан, Анталия, Айбек Смадияров, В мире
В Турции прооперировали двоих из 12 пострадавших в ДТП казахстанцев
В Астане сообщили, что двоих из 12 пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев прооперировали
АСТАНА, 31 июл - РИА Новости. Двое из 12 казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные граждане республики находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его информации, ДТП в Алании с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана, произошло утром в воскресенье. По предварительным данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.
"Из 12 граждан Республики Казахстан двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у четырех детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка", - рассказал Смадияров журналистам.
Он добавил, что казахстанские дипломаты в Анталии
находятся на постоянном контакте с пострадавшими в ДТП гражданами и ведут соответствующую работу.
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