https://ria.ru/20230731/obstrel-1887469389.html

Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села

Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села - РИА Новости, 31.07.2023

Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села

Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:22

2023-07-31T20:22

2023-07-31T20:43

в мире

запорожская область

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий."Попали в продуктовый магазин, где было много людей", — написал он в Telegram-канале.По словам врио губернатора, обстрел произошел около семи часов вечера. По предварительным данным, погибли три мирных жителя. Еще около 15 человек получили ранения, их госпитализировали. Кроме того, под завалами оказался 12-летний ребенок, на месте происшествия работают спасатели. Балицкий заверил, что всем пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

запорожская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины