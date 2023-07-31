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Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 31.07.2023 (обновлено: 20:43 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887469389.html
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села - РИА Новости, 31.07.2023
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села
Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:22
2023-07-31T20:43
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.&quot;Попали в продуктовый магазин, где было много людей&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам врио губернатора, обстрел произошел около семи часов вечера. По предварительным данным, погибли три мирных жителя. Еще около 15 человек получили ранения, их госпитализировали. Кроме того, под завалами оказался 12-летний ребенок, на месте происшествия работают спасатели. Балицкий заверил, что всем пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села

Балицкий: при обстреле ВСУ запорожского села Басань три человека погибли, 15 ранены

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramОбстрел села Басань Пологовского района в Запорожской области
Обстрел села Басань Пологовского района в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Обстрел села Басань Пологовского района в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
«

"Попали в продуктовый магазин, где было много людей", — написал он в Telegram-канале.

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramОбстрел села Басань Пологовского района в Запорожской области
Обстрел села Басань Пологовского района в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Обстрел села Басань Пологовского района в Запорожской области
По словам врио губернатора, обстрел произошел около семи часов вечера. По предварительным данным, погибли три мирных жителя. Еще около 15 человек получили ранения, их госпитализировали.
Кроме того, под завалами оказался 12-летний ребенок, на месте происшествия работают спасатели. Балицкий заверил, что всем пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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