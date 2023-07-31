https://ria.ru/20230731/obstrel-1887469389.html
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села - РИА Новости, 31.07.2023
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села
Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:22
2023-07-31T20:22
2023-07-31T20:43
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Басань в Пологовском районе Запорожской области, есть погибшие, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий."Попали в продуктовый магазин, где было много людей", — написал он в Telegram-канале.По словам врио губернатора, обстрел произошел около семи часов вечера. По предварительным данным, погибли три мирных жителя. Еще около 15 человек получили ранения, их госпитализировали. Кроме того, под завалами оказался 12-летний ребенок, на месте происшествия работают спасатели. Балицкий заверил, что всем пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле запорожского села
Балицкий: при обстреле ВСУ запорожского села Басань три человека погибли, 15 ранены