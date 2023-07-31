https://ria.ru/20230731/obstrel-1887312213.html

Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое

Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое - РИА Новости, 31.07.2023

Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое

Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:15

2023-07-31T11:15

2023-07-31T11:15

в мире

запорожская область

запорожье

евгений балицкий

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. Запорожский фронт последние несколько недель является одним из самых "горячих" направлений в зоне СВО. "За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!" - написал Балицкий.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887205288.html

запорожская область

запорожье

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, запорожье, евгений балицкий