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Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое - РИА Новости, 31.07.2023
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11:15 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887312213.html
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое - РИА Новости, 31.07.2023
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое
Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:15
2023-07-31T11:15
в мире
запорожская область
запорожье
евгений балицкий
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. Запорожский фронт последние несколько недель является одним из самых "горячих" направлений в зоне СВО. "За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!" - написал Балицкий.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, запорожье, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Запорожье, Евгений Балицкий
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое

Балицкий: интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Запорожский фронт последние несколько недель является одним из самых "горячих" направлений в зоне СВО.
"За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!" - написал Балицкий.
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье
Вчера, 14:44
 
В миреЗапорожская областьЗапорожьеЕвгений Балицкий
 
 
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