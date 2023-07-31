https://ria.ru/20230731/obstrel-1887312213.html
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое - РИА Новости, 31.07.2023
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое
Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:15
2023-07-31T11:15
2023-07-31T11:15
в мире
запорожская область
запорожье
евгений балицкий
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны украинских войск уменьшилась вполовину, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. Запорожский фронт последние несколько недель является одним из самых "горячих" направлений в зоне СВО. "За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!" - написал Балицкий.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887205288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожье, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Запорожье, Евгений Балицкий
Интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое
Балицкий: интенсивность обстрелов в Запорожье со стороны ВСУ уменьшилась вдвое