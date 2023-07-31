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Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 31.07.2023 (обновлено: 10:50 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887294654.html
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, горит маршрутный автобус и две легковые РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:53
2023-07-31T10:50
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, горит маршрутный автобус и две легковые машины.Ранее Кулемзин сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты были возле Дворца бракосочетаний."В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка

Кулемзин: в результате обстрела центра Донецка горят три автомобиля, есть пострадавшие

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, горит маршрутный автобус и две легковые машины.
Ранее Кулемзин сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты были возле Дворца бракосочетаний.
"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.
Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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