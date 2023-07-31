https://ria.ru/20230731/obstrel-1887294654.html
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, горит маршрутный автобус и две легковые РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:53
2023-07-31T09:53
2023-07-31T10:50
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, горит маршрутный автобус и две легковые машины.Ранее Кулемзин сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты были возле Дворца бракосочетаний."В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка
Кулемзин: в результате обстрела центра Донецка горят три автомобиля, есть пострадавшие