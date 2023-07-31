https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265551.html

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:46

2023-07-31T00:46

2023-07-31T00:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 275 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 275 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Луганское и Еленовка. По данным представительства, ранения получили два мирных жителя, один мужчина погиб. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 60 обстрелов.

https://ria.ru/20230731/trevoga-1887264459.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка