https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:36

2023-07-31T00:36

2023-07-31T08:43

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 0.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Женщина по имени Нина, которая стала очевидцем случившегося, рассказала РИА Новости, что погибший мужчина ходил за водой и возвращался домой. "Взрыв - и осколки полетели. Женщина плачет - это муж ее (погиб). Его убило и еще одного ранило, скорая забрала", - сказала Нина.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под массированным обстрелом со стороны украинских войск. Представительство сообщало о двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района, среди которых девушка 2006 года рождения.

https://ria.ru/20230731/derevo-1887269191.html

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887261744.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, где погиб мирный житель Мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск 2023-07-31T00:36 true PT1M21S

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк