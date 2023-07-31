Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 31.07.2023 (обновлено: 08:43 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:36
2023-07-31T08:43
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887287051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f11cf255a29a8c059cd05c259453ee88.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 0.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Женщина по имени Нина, которая стала очевидцем случившегося, рассказала РИА Новости, что погибший мужчина ходил за водой и возвращался домой. "Взрыв - и осколки полетели. Женщина плачет - это муж ее (погиб). Его убило и еще одного ранило, скорая забрала", - сказала Нина.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под массированным обстрелом со стороны украинских войск. Представительство сообщало о двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района, среди которых девушка 2006 года рождения.
https://ria.ru/20230731/derevo-1887269191.html
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887261744.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, где погиб мирный житель
Мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск
2023-07-31T00:36
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887287051_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ad16156df5fa712442a1f7be28f94dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 0.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда
02:09
Женщина по имени Нина, которая стала очевидцем случившегося, рассказала РИА Новости, что погибший мужчина ходил за водой и возвращался домой. "Взрыв - и осколки полетели. Женщина плачет - это муж ее (погиб). Его убило и еще одного ранило, скорая забрала", - сказала Нина.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под массированным обстрелом со стороны украинских войск. Представительство сообщало о двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района, среди которых девушка 2006 года рождения.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Вчера, 23:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала