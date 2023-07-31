https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:36
2023-07-31T00:36
2023-07-31T08:43
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 0.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Женщина по имени Нина, которая стала очевидцем случившегося, рассказала РИА Новости, что погибший мужчина ходил за водой и возвращался домой. "Взрыв - и осколки полетели. Женщина плачет - это муж ее (погиб). Его убило и еще одного ранило, скорая забрала", - сказала Нина.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под массированным обстрелом со стороны украинских войск. Представительство сообщало о двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района, среди которых девушка 2006 года рождения.
https://ria.ru/20230731/derevo-1887269191.html
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донецк
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, где погиб мирный житель
Мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск
2023-07-31T00:36
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель