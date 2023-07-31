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Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО - РИА Новости, 31.07.2023
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09:37 31.07.2023 (обновлено: 09:38 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/obrazovanie-1887293587.html
Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО
Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО - РИА Новости, 31.07.2023
Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО
Правительство РФ направит более 500 млн рублей на создание современных мастерских в дальневосточных колледжах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:37
2023-07-31T09:38
общество
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 500 млн рублей на создание современных мастерских в дальневосточных колледжах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "На создание современных мастерских в дальневосточных колледжах будет направлено более 500 млн рублей. Дополнительные средства на создание новой образовательной среды получат все субъекты, входящие в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении. Федеральное финансирование позволит организовать профессиональную подготовку студентов колледжей по профессиям, востребованным в ключевых отраслях экономики. Это должно послужить толчком для развития центров экономического роста регионов ДФО, отметили в кабмине.
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общество, россия
Общество, Россия
Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО

Правительство направит 500 миллионов рублей на создание мастерских в колледжах ДФО

© iStock.com / nd3000Студенты в лаборатории робототехники
Студенты в лаборатории робототехники - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© iStock.com / nd3000
Студенты в лаборатории робототехники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 500 млн рублей на создание современных мастерских в дальневосточных колледжах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"На создание современных мастерских в дальневосточных колледжах будет направлено более 500 млн рублей. Дополнительные средства на создание новой образовательной среды получат все субъекты, входящие в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Федеральное финансирование позволит организовать профессиональную подготовку студентов колледжей по профессиям, востребованным в ключевых отраслях экономики. Это должно послужить толчком для развития центров экономического роста регионов ДФО, отметили в кабмине.
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