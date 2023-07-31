https://ria.ru/20230731/obrazovanie-1887293587.html

Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО

Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО - РИА Новости, 31.07.2023

Правительство выделит средства на создание мастерских в колледжах ДФО

Правительство РФ направит более 500 млн рублей на создание современных мастерских в дальневосточных колледжах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:37

2023-07-31T09:37

2023-07-31T09:38

общество

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 500 млн рублей на создание современных мастерских в дальневосточных колледжах, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "На создание современных мастерских в дальневосточных колледжах будет направлено более 500 млн рублей. Дополнительные средства на создание новой образовательной среды получат все субъекты, входящие в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении. Федеральное финансирование позволит организовать профессиональную подготовку студентов колледжей по профессиям, востребованным в ключевых отраслях экономики. Это должно послужить толчком для развития центров экономического роста регионов ДФО, отметили в кабмине.

https://na.ria.ru/20230614/kravtsov-1878033216.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия