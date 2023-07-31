https://ria.ru/20230731/niger-1887484500.html

Франция опровергла планы военного вмешательства в Нигере

Франция опровергла планы военного вмешательства в Нигере - РИА Новости, 31.07.2023

Франция опровергла планы военного вмешательства в Нигере

Глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV назвала ложными обвинения о планах военного вмешательства Парижа в ситуацию в Нигере. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:16

2023-07-31T23:16

2023-07-31T23:16

нигер

франция

россия

мохамед базум

катрин колонна

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 31 июл – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV назвала ложными обвинения о планах военного вмешательства Парижа в ситуацию в Нигере. Колонна отметила, что обвинения нигерийских военачальников о намерении военного вмешательства со стороны Франции не соответствуют действительности. "Мы твердо и ясно их отвергаем, это неправда. То, что мы видели вчера, - это организованная, не спонтанная, агрессивная и крайне опасная манифестация, с коктейлями Молотова и российскими флагами, сделанными под копирку анти-французскими слоганами – все стандартные элементы дестабилизации в российско-африканском стиле", - сказала министр.Колонна отметила, что приоритетом Парижа остаётся "безопасность французских граждан". При этом глава МИД считает, что возвращение к власти президента Мохамеда Базума "возможно" и "необходимо". "Это необходимо, так как дестабилизация ставит под угрозу Нигер и соседние с ним государства", - сказала она. Колонна добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией. "Он неоднократно общался с президентами Базумом и (бывшим президентом Нигера Махамаду - ред.) Иссуфу, а также с главами стран ЭКОВАС, в особенности, президентами Нигерии, Чада, Кот д"Ивуара, Бенина и Сенегала, а также с нашими европейским и международными партнерами, вовлеченными в разрешение нигерийского кризиса", - сказала министр. Ранее СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан. При этом президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога, надеется на урегулирование кризиса на благо дружественного нигерского народа и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Базума, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко позднее сообщил РИА Новости, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере лишены оснований.

https://ria.ru/20230731/eksport-1887450188.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

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Наталья Макарова

нигер, франция, россия, мохамед базум, катрин колонна, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023