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Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии - РИА Новости, 31.07.2023
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16:05 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/niger-1887389516.html
Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии
Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии - РИА Новости, 31.07.2023
Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии
Мятежники, устроившие переворот в Нигере, задержали четырех министров и лидера правящей партии страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:05
2023-07-31T16:05
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мятежники, устроившие переворот в Нигере, задержали четырех министров и лидера правящей партии страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление партии. "Четыре министра, один бывший министр и лидер партии (президента) Мохамада Базума... были задержаны", - говорится в сообщении агентства. По данным партии, мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму. Кроме того, задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо. В партии президента Базума призвали "немедленно освободить" задержанных чиновников. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум
Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии

AFP: мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии страны

© -Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
© -
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мятежники, устроившие переворот в Нигере, задержали четырех министров и лидера правящей партии страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление партии.
«
"Четыре министра, один бывший министр и лидер партии (президента) Мохамада Базума... были задержаны", - говорится в сообщении агентства.
По данным партии, мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму. Кроме того, задержан лидер партии президента страны "Партия за демократию и социализм в республике Нигер" Фурмакойе Гадо.
В партии президента Базума призвали "немедленно освободить" задержанных чиновников.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо.
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