Нигер не выдержит санкций, считает премьер Махамаду
Премьер Нигера Махамаду: страна не выдержит санкций, введенных после военного переворота
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Нигер в силу своего неустойчивого экономического положения не сможет справиться с санкциями, введенными региональными организациями, включая ЭКОВАС, и рядом западных государств после военного переворота, заявил премьер-министр правительства смещенного президента страны Ухумуду Махамаду в интервью телеканалу France 24.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером, а также заморозило активы страны в центральном банке объединения и коммерческих банках стран-участниц. Ряд западных государств, включая Францию, Великобританию и Испанию, также ввели санкции против африканской страны.
"Я знаю хрупкость Нигера, я знаю экономическую обстановку в стране, так как сам был министром финансов и сейчас возглавляю правительство. Это страна, которая не сможет противостоять таким санкциям. В экономическом смысле это будет катастрофа, в социальном тоже", - заявил премьер, который в момент переворота находился за границей и сейчас не может вернуться в страну.
По словам премьер-министра, президент Мохамед Базум "чувствует себя хорошо" и "надеется, что все будет развиваться в правильном направлении". Махамаду добавил, что он только недавно разговаривал с ним, в том числе и о своем желании дать это интервью, а также опроверг предположения телеведущего о возможной добровольной отставке избранного президента.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.