https://ria.ru/20230731/niger-1887333100.html
Москва выступила за восстановление законности в Нигере
Москва выступила за восстановление законности в Нигере - РИА Новости, 31.07.2023
Москва выступила за восстановление законности в Нигере
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:39
2023-07-31T12:39
2023-07-31T13:44
в мире
нигер
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности - ситуация с переворотом в этой стране вызывает серьезную обеспокоенность у участников саммита "Россия — Африка". "Что касается Кремля, мы очень внимательно это отслеживаем, тем более в контексте того, что в последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами. И, конечно, происходящее там вызывает серьёзную обеспокоенность и вызывало серьезную обеспокоенность у всех участников саммита. Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны", – сказал Песков в ответ на вопрос по поводу переворота в Нигере.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Нигер, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Москва выступила за восстановление законности в Нигере
Песков: Москва выступает за восстановление законности в Нигере, призывает к сдержанности