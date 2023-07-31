https://ria.ru/20230731/niger-1887333100.html

Москва выступила за восстановление законности в Нигере

Москва выступила за восстановление законности в Нигере - РИА Новости, 31.07.2023

Москва выступила за восстановление законности в Нигере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:39

2023-07-31T12:39

2023-07-31T13:44

в мире

нигер

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности - ситуация с переворотом в этой стране вызывает серьезную обеспокоенность у участников саммита "Россия — Африка". "Что касается Кремля, мы очень внимательно это отслеживаем, тем более в контексте того, что в последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами. И, конечно, происходящее там вызывает серьёзную обеспокоенность и вызывало серьезную обеспокоенность у всех участников саммита. Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны", – сказал Песков в ответ на вопрос по поводу переворота в Нигере.

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

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Варвара Скокшина

в мире, нигер, москва, россия, дмитрий песков