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И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники - РИА Новости, 31.07.2023
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11:56 31.07.2023 (обновлено: 12:39 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/niger-1887321157.html
И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники
И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники - РИА Новости, 31.07.2023
И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники
Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции нанести удары по президентскому дворцу, утверждает член созданного мятежниками... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:56
2023-07-31T12:39
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции нанести удары по президентскому дворцу, утверждает член созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" полковник Амаду Абдраман в эфире государственного канала Télé Sahel. &quot;Я, нижеподписавшийся Хассуми Массуду, министр иностранных дел и сотрудничества, исполняющий обязанности премьер-министра, разрешаю партнерскому государству Франции наносить удары по президентскому дворцу с тем, чтобы освободить президента Республики Нигер Мохамеда Базума, взятого в заложники&quot;, — процитировал полковник документ, который оказался в распоряжении мятежников.В минувшую среду военные Нигера устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа.Перед этим военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее.Президента по-прежнему удерживают в резиденции.Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке, чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники

Мятежники в Нигере заявили, что и. о. премьера разрешил Франции наносить удары по стране

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции нанести удары по президентскому дворцу, утверждает член созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" полковник Амаду Абдраман в эфире государственного канала Télé Sahel.
«

"Я, нижеподписавшийся Хассуми Массуду, министр иностранных дел и сотрудничества, исполняющий обязанности премьер-министра, разрешаю партнерскому государству Франции наносить удары по президентскому дворцу с тем, чтобы освободить президента Республики Нигер Мохамеда Базума, взятого в заложники", — процитировал полковник документ, который оказался в распоряжении мятежников.

В минувшую среду военные Нигера устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа.
Перед этим военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее.
Президента по-прежнему удерживают в резиденции.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке, чувствует себя хорошо.
Ситуация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Нигер положил Францию на лопатки
08:00
 
В миреНигерФранцияНиамейМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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