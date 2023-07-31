https://ria.ru/20230731/niger-1887321157.html

И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники

И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники - РИА Новости, 31.07.2023

И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники

Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции нанести удары по президентскому дворцу, утверждает член созданного мятежниками... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:56

2023-07-31T11:56

2023-07-31T12:39

в мире

нигер

франция

ниамей

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции нанести удары по президентскому дворцу, утверждает член созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" полковник Амаду Абдраман в эфире государственного канала Télé Sahel. "Я, нижеподписавшийся Хассуми Массуду, министр иностранных дел и сотрудничества, исполняющий обязанности премьер-министра, разрешаю партнерскому государству Франции наносить удары по президентскому дворцу с тем, чтобы освободить президента Республики Нигер Мохамеда Базума, взятого в заложники", — процитировал полковник документ, который оказался в распоряжении мятежников.В минувшую среду военные Нигера устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа.Перед этим военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее.Президента по-прежнему удерживают в резиденции.Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке, чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023