И. о. премьера Нигера разрешил Франции ударить по стране, заявили мятежники
Мятежники в Нигере заявили, что и. о. премьера разрешил Франции наносить удары по стране
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции нанести удары по президентскому дворцу, утверждает член созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" полковник Амаду Абдраман в эфире государственного канала Télé Sahel.
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"Я, нижеподписавшийся Хассуми Массуду, министр иностранных дел и сотрудничества, исполняющий обязанности премьер-министра, разрешаю партнерскому государству Франции наносить удары по президентскому дворцу с тем, чтобы освободить президента Республики Нигер Мохамеда Базума, взятого в заложники", — процитировал полковник документ, который оказался в распоряжении мятежников.
В минувшую среду военные Нигера устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа.
Перед этим военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее.
Президента по-прежнему удерживают в резиденции.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, Базум в порядке, чувствует себя хорошо.