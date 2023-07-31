Рейтинг@Mail.ru
Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 31.07.2023 (обновлено: 11:18 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/niger-1887312658.html
Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом
Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом - РИА Новости, 31.07.2023
Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом
Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил на своей странице в Twitter, что встретился в столице Нигера с объявившим себя главой созданного мятежниками РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:17
2023-07-31T11:18
в мире
нигер
чад
ниамей
мохамед базум
идрис деби
махамаду иссуфу
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_0:299:2048:1451_1920x0_80_0_0_e7690ef34ed59d9c0eb1106bbd723432.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил на своей странице в Twitter, что встретился в столице Нигера с объявившим себя главой созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" генералом Абдурахманом Тчиани, а также с удерживаемым своей личной гвардией президентом страны Мохамедом Базумом. Ранее сообщалось, что временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране. В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya продемонстрировал в своем эфире первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби. "В Ниамее (столица Нигера – ред.) я провел обстоятельные переговоры с лидерами "Национального совета по защите отечества", в том числе с генералом Абдурахманом Тчиани, с президентом Мохамедом Базумом, а также бывшим президентом Махамаду Иссуфу в братском духе с тем, чтобы изучить все возможные пути для нахождения мирного выхода из кризиса, сотрясающего эту соседскую страну", - говорится в сообщении президента Чада в Twitter. Перед визитом в Нигер Махамат Идрис Деби посетил столицу Нигерии Абуджу по приглашению президента Нигерии и исполняющего обязанности главы ЭКОВАС Бола Тинубу, следует из сообщения президента Чада в Twitter. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
https://ria.ru/20230731/niger-1887271811.html
нигер
чад
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_53:0:1988:1451_1920x0_80_0_0_ee003c523f9aaa4ad8c49d0a30fea05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, чад, ниамей, мохамед базум, идрис деби, махамаду иссуфу, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Чад, Ниамей, Мохамед Базум, Идрис Деби, Махамаду Иссуфу, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом

Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников Тчиани и президентом Базумом

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил на своей странице в Twitter, что встретился в столице Нигера с объявившим себя главой созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" генералом Абдурахманом Тчиани, а также с удерживаемым своей личной гвардией президентом страны Мохамедом Базумом.
Ранее сообщалось, что временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране. В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya продемонстрировал в своем эфире первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби.
Ситуация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Нигер положил Францию на лопатки
08:00
Ниамее (столица Нигера – ред.) я провел обстоятельные переговоры с лидерами "Национального совета по защите отечества", в том числе с генералом Абдурахманом Тчиани, с президентом Мохамедом Базумом, а также бывшим президентом Махамаду Иссуфу в братском духе с тем, чтобы изучить все возможные пути для нахождения мирного выхода из кризиса, сотрясающего эту соседскую страну", - говорится в сообщении президента Чада в Twitter.
Перед визитом в Нигер Махамат Идрис Деби посетил столицу Нигерии Абуджу по приглашению президента Нигерии и исполняющего обязанности главы ЭКОВАС Бола Тинубу, следует из сообщения президента Чада в Twitter.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Президент Нигера Базум - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота
03:22
 
В миреНигерЧадНиамейМохамед БазумИдрис ДебиМахамаду ИссуфуАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала