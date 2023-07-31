https://ria.ru/20230731/niger-1887312658.html

Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом

Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом - РИА Новости, 31.07.2023

Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил на своей странице в Twitter, что встретился в столице Нигера с объявившим себя главой созданного мятежниками РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:17

2023-07-31T11:17

2023-07-31T11:18

в мире

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чад

ниамей

мохамед базум

идрис деби

махамаду иссуфу

африканский союз

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил на своей странице в Twitter, что встретился в столице Нигера с объявившим себя главой созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" генералом Абдурахманом Тчиани, а также с удерживаемым своей личной гвардией президентом страны Мохамедом Базумом. Ранее сообщалось, что временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране. В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya продемонстрировал в своем эфире первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби. "В Ниамее (столица Нигера – ред.) я провел обстоятельные переговоры с лидерами "Национального совета по защите отечества", в том числе с генералом Абдурахманом Тчиани, с президентом Мохамедом Базумом, а также бывшим президентом Махамаду Иссуфу в братском духе с тем, чтобы изучить все возможные пути для нахождения мирного выхода из кризиса, сотрясающего эту соседскую страну", - говорится в сообщении президента Чада в Twitter. Перед визитом в Нигер Махамат Идрис Деби посетил столицу Нигерии Абуджу по приглашению президента Нигерии и исполняющего обязанности главы ЭКОВАС Бола Тинубу, следует из сообщения президента Чада в Twitter. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, чад, ниамей, мохамед базум, идрис деби, махамаду иссуфу, африканский союз, переворот в нигере — 2023