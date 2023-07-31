Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников и президентом
Глава Чада встретился в Нигере с руководителем мятежников Тчиани и президентом Базумом
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби сообщил на своей странице в Twitter, что встретился в столице Нигера с объявившим себя главой созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" генералом Абдурахманом Тчиани, а также с удерживаемым своей личной гвардией президентом страны Мохамедом Базумом.
Ранее сообщалось, что временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране. В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya продемонстрировал в своем эфире первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби.
"В Ниамее (столица Нигера – ред.) я провел обстоятельные переговоры с лидерами "Национального совета по защите отечества", в том числе с генералом Абдурахманом Тчиани, с президентом Мохамедом Базумом, а также бывшим президентом Махамаду Иссуфу в братском духе с тем, чтобы изучить все возможные пути для нахождения мирного выхода из кризиса, сотрясающего эту соседскую страну", - говорится в сообщении президента Чада в Twitter.
Перед визитом в Нигер Махамат Идрис Деби посетил столицу Нигерии Абуджу по приглашению президента Нигерии и исполняющего обязанности главы ЭКОВАС Бола Тинубу, следует из сообщения президента Чада в Twitter.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.