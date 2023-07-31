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Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, уверен аналитик - РИА Новости, 31.07.2023
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03:40 31.07.2023 (обновлено: 04:33 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/niger-1887272403.html
Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, уверен аналитик
Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, уверен аналитик - РИА Новости, 31.07.2023
Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, уверен аналитик
Китайские компании не уйдут из Нигера из-за военного переворота в этой стране, они всегда прекрасно понимали, что работа в Африке сопряжена с рисками... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:40
2023-07-31T04:33
нигер
африка
судан
мохамед базум
африканский союз
в мире
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китайские компании не уйдут из Нигера из-за военного переворота в этой стране, они всегда прекрасно понимали, что работа в Африке сопряжена с рисками безопасности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Юнпэн."Судя по текущей ситуации, военный переворот в Нигере не должен оказать серьезного влияния на работающие в стране китайские компании, потому что там не произошло вооруженного конфликта, подобного суданскому, лишь изменилась ситуация, поэтому по-прежнему очень сложно судить о том, какое влияние это окажет на китайские компании", - заявил Чжан Юнпэн.При этом он подчеркнул, что, "даже если и возникнет конфликт, китайские компании не могут оттуда легко уйти, если только не произойдет масштабная гражданская война"."Китайские компании на протяжении десятилетий работают в африканских странах, и они прекрасно понимают, что африканский регион является зоной высокого риска, поэтому условия для ведения предпринимательской деятельности также сопряжены с высоким риском", - указал аналитик.Тем не менее, добавил эксперт, китайские компании продержались на континенте в течение последних нескольких десятилетий, в том числе в Ливии и Судане, где возникали крупные конфликты и войны. Он выразил уверенность, что, хотя китайские компании на данный момент ушли из Судана, они вернутся, как только стабилизируется ситуация.По словам эксперта, проблемы в сфере безопасности никак не повлияют на инвестиционную уверенность китайских предприятий в Африке.Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.Китай является одним из крупнейших инвесторов в этой богатой ураном африканской стране, а также крупнейшим подрядчиком.Согласно данным министерства коммерции Китая, по состоянию на 2021 год в Нигере работали более 1 тысячи китайских рабочих примерно в 40 китайских компаниях. По данным ведомства, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) инвестировали 4,6 миллиарда долларов и 480 миллионов долларов в нефтяную и урановую промышленность страны соответственно.Ранее китайское издание "Жэньминь жибао" писало, что при поддержке Китая Нигер принял решение построить трубопровод протяженностью 2 тысячи километров для транспортировки сырой нефти из юго-восточного Нигера в порт Семе в Бенине. Ожидается, что проект будет завершен в 2023 году.В свою очередь компания China Geo-Engineering Corporation International за счет финансирования по льготным кредитам Экспортно-импортного банка Китая построила водопровод в регионе Зиндер на юге Нигера, запущенный в эксплуатацию в марте 2015 года.В 2016 году Китай на безвозмездной основе открыл больницу в столице Нигера Ниамее, рассчитанную на 500 койко-мест.Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
https://ria.ru/20230730/armiya-1887246584.html
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нигер, африка, судан, мохамед базум, африканский союз, в мире
Нигер, Африка, Судан, Мохамед Базум, Африканский союз, В мире
Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, уверен аналитик

Эксперт Чжан: компании из КНР не покинут Нигер после переворота, они всегда знали о рисках

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китайские компании не уйдут из Нигера из-за военного переворота в этой стране, они всегда прекрасно понимали, что работа в Африке сопряжена с рисками безопасности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Юнпэн.
«
"Судя по текущей ситуации, военный переворот в Нигере не должен оказать серьезного влияния на работающие в стране китайские компании, потому что там не произошло вооруженного конфликта, подобного суданскому, лишь изменилась ситуация, поэтому по-прежнему очень сложно судить о том, какое влияние это окажет на китайские компании", - заявил Чжан Юнпэн.
При этом он подчеркнул, что, "даже если и возникнет конфликт, китайские компании не могут оттуда легко уйти, если только не произойдет масштабная гражданская война".
"Китайские компании на протяжении десятилетий работают в африканских странах, и они прекрасно понимают, что африканский регион является зоной высокого риска, поэтому условия для ведения предпринимательской деятельности также сопряжены с высоким риском", - указал аналитик.
Тем не менее, добавил эксперт, китайские компании продержались на континенте в течение последних нескольких десятилетий, в том числе в Ливии и Судане, где возникали крупные конфликты и войны. Он выразил уверенность, что, хотя китайские компании на данный момент ушли из Судана, они вернутся, как только стабилизируется ситуация.
По словам эксперта, проблемы в сфере безопасности никак не повлияют на инвестиционную уверенность китайских предприятий в Африке.
Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
Китай является одним из крупнейших инвесторов в этой богатой ураном африканской стране, а также крупнейшим подрядчиком.
Согласно данным министерства коммерции Китая, по состоянию на 2021 год в Нигере работали более 1 тысячи китайских рабочих примерно в 40 китайских компаниях. По данным ведомства, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) инвестировали 4,6 миллиарда долларов и 480 миллионов долларов в нефтяную и урановую промышленность страны соответственно.
Ранее китайское издание "Жэньминь жибао" писало, что при поддержке Китая Нигер принял решение построить трубопровод протяженностью 2 тысячи километров для транспортировки сырой нефти из юго-восточного Нигера в порт Семе в Бенине. Ожидается, что проект будет завершен в 2023 году.
В свою очередь компания China Geo-Engineering Corporation International за счет финансирования по льготным кредитам Экспортно-импортного банка Китая построила водопровод в регионе Зиндер на юге Нигера, запущенный в эксплуатацию в марте 2015 года.
В 2016 году Китай на безвозмездной основе открыл больницу в столице Нигера Ниамее, рассчитанную на 500 койко-мест.
Британский флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
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