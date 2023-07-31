https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

Нигер положил Францию на лопатки

Нигер положил Францию на лопатки - РИА Новости, 31.07.2023

Нигер положил Францию на лопатки

Франция потерпела новое поражение во внешней политике. Смена власти в Нигере, стране, которую Париж последние полвека считал своей вотчиной, поставила под... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:03

аналитика

франция

нигер

париж

нато

евросоюз

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Франция потерпела новое поражение во внешней политике. Смена власти в Нигере, стране, которую Париж последние полвека считал своей вотчиной, поставила под вопрос не только качество работы МИД республики, не только вопрос профпригодности спецслужб, не углядевших смену вектора, но и в первую очередь компетентность высших эшелонов французской политической элиты.Говоря попросту и по-русски, Франция лажанулась, и лажа эта — третья по счету за последние два года.Сначала французы панически сбежали из Кабула, побросав движимое и недвижимое имущество, а самое главное — людей, которые им доверяли и на них работали.Пресса, расчухав довольно быстро, что схожий позор может ожидать Париж и в Африке, начала бить во все барабаны, чтобы заставить власть вовремя — то есть не хаотически, а сохраняя видимость достоинства — уйти и оттуда.Две масштабные военные операции, предпринятые с одинаковой целью — разгромить исламизм, окончились современной Berezina.Дальше лавина недовольства снесла французское присутствие в ЦАР и Мали. ЕС, как обычно, прокричал про санкции и даже их ввел, но у африканских лидеров — собственная гордость, они пожали плечами и вернулись к тем союзническим отношениям, которые предполагают равноправие, а не вассальство.Путин на саммите Россия — Африка проницательно заметил, что советский вклад в континент и помощь его странам принесли сегодня, когда Россия тоже нуждается в поддержке, свои плоды.Иными словами, мы оказались и умнее, и прозорливее, а между своекорыстием и добротой здравые политики выбирают последнее.Москва — в спокойном сознании силы, зато Париж — в панике, которую уже не в состоянии скрыть. Практически за сутки до отъезда в отпуск Макрон в срочном порядке созвал Совет обороны (аналог Совбеза).Смена власти в Нигере — это не только политика, это вопрос безопасности Франции. Там расквартирован остававшийся после вывода из Мали более чем полуторатысячный военный континент. И в Нигере Франция добывает уран столько, сколько существует французская ядерная программа, как военная, так и гражданская.Уран — это топливо для французского парка АЭС, реакторы были спроектированы в расчете именно на этот тип радиоактивной руды. Найти его аналог где-то еще, к тому же по очень "дружеской" цене, сложно, еще труднее сохранить производственный цикл обогащения. Технологиями обладают не так уж много стран, и прежде Франция сотрудничала с Россией. А теперь концепция, как говорится, изменилась.В подвешенном состоянии контракт, который был подписан несколько месяцев назад с Нигером и который был рассчитан на пять лет. Что и как будет происходить с этим соглашением — тайна сия велика есть.На урановых рудниках работает чуть меньше тысячи человек, большинство — граждане Нигера. Их судьба вряд ли интересна тем, кто участвовал в заседании Совета обороны.Зато их не может не занимать судьба будущих поставок, да и в принципе всего технологического цикла добычи.Если "непобедимую американскую армию" и "грозную НАТО" сокрушили мужики в шлепанцах, то французских неоколониалистов взяли за нежные места нигерийские военные. "Марсельезу", правда, пока хором петь не заставили, но страху уже нагнали прилично, а дальше будет только хуже.Осень не заставит себя ждать. Газ Франция уже метет где только можно и по заоблачным ценам. Электричество, когда-то стоившее сущие гроши, за последние полгода подорожало на четверть и будет расти в цене дальше.Реакторы частично все еще на профилактике, а сейчас под вопросом поставки для них топлива.Франция из-за апломба, отсутствия внятной стратегии, полной подчиненности интересам глобалистов потеряла за последние полтора года столько, сколько не теряют и за столетие.Россия же, примерившись после нескольких подходов, как отменный дзюдоист, произвела мастерский захват и получила победу. Именно как в дзюдо, используя силу противника к своему авантажу.Франция, которая кричала на всех углах о стремлении "изолировать Россию на международной арене", не заметила, как оказалась в этой изоляции сама. И выскочить без ущерба — репутационного, экономического и внешнеполитического — у Парижа точно не получится.

https://ria.ru/20230728/niger-1886871053.html

https://ria.ru/20230728/afrika-1886989556.html

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https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, нигер, париж, нато, евросоюз