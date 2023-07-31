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Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу - РИА Новости, 31.07.2023
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Туризм
 
13:54 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/nds-1887355139.html
Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу
Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу - РИА Новости, 31.07.2023
Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:54
2023-07-31T13:54
туризм
новости - туризм
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
ндс
туризм
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии, отмена НДС на путевки по России позволит туроператорам снизить цены до 10 процентов, вложить дополнительные средства в создание новых маршрутов и продуктов.Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила. Документ, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Путин в конце июня подчеркивал, что закон об освобождении туроператоров от НДС важно принять до конца весенней сессии парламента. Это поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отмечал, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей – эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.
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новости - туризм, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, ндс, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, НДС, Туризм
Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу

Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России

© Фото предоставлено курортом "Архыз"Турист на курорте Архыз
Турист на курорте Архыз
© Фото предоставлено курортом "Архыз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии, отмена НДС на путевки по России позволит туроператорам снизить цены до 10 процентов, вложить дополнительные средства в создание новых маршрутов и продуктов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила.
Документ, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Путин в конце июня подчеркивал, что закон об освобождении туроператоров от НДС важно принять до конца весенней сессии парламента. Это поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отмечал, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей – эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.
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