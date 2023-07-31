Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 31.07.2023 (обновлено: 14:26 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ndfl-1887337046.html
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс
Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:55
2023-07-31T14:26
экономика
владимир путин
алексей сазанов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Новыми положениями предусмотрены:Кроме того, закон предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьи дети или подопечные признаны недееспособными. Одновременно упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ — все необходимые сведения организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передать в ФНС. Самим же физлицам достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20230731/aktsizy-1887337206.html
https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, алексей сазанов, общество
Экономика, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Общество
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс

Президент Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работников на удаленке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время совещания с членами правительства
Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новыми положениями предусмотрены:
  • единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13-15% для фрилансеров и удаленщиков, работающих на российские организации, вне зависимости от статуса их налогового резидента, для штатных сотрудников — с 2024 года, для остальных — с 2025-го;
  • введение налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков по договорам долевого строительства, в то же время от уплаты НДС освобождаются услуги, связанные с передачей нежилых помещений в многоквартирном доме по соглашению того же типа;
  • освобождение туроператоров от НДС при продаже путевок по России в период с 1 июля 2023 года по 1 июля 2027-го;
  • освобождение от НДС операций продажи токенов (цифровых финансовых активов) на драгоценные металлы;
  • правила налогообложения личных фондов россиян — ставка налога на прибыль для них устанавливается в размере 15%, а передача имущества налогом не облагается.
Кроме того, закон предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьи дети или подопечные признаны недееспособными.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Путин подписал закон об индексации акцизов
12:57
Одновременно упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ — все необходимые сведения организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передать в ФНС. Самим же физлицам достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос
2 февраля, 07:33
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлексей СазановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала