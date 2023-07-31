Путин подписал поправки в Налоговый кодекс
Президент Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работников на удаленке
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время совещания с членами правительства
Владимир Путин во время совещания с членами правительства
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новыми положениями предусмотрены:
- единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13-15% для фрилансеров и удаленщиков, работающих на российские организации, вне зависимости от статуса их налогового резидента, для штатных сотрудников — с 2024 года, для остальных — с 2025-го;
- введение налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков по договорам долевого строительства, в то же время от уплаты НДС освобождаются услуги, связанные с передачей нежилых помещений в многоквартирном доме по соглашению того же типа;
- освобождение туроператоров от НДС при продаже путевок по России в период с 1 июля 2023 года по 1 июля 2027-го;
- освобождение от НДС операций продажи токенов (цифровых финансовых активов) на драгоценные металлы;
- правила налогообложения личных фондов россиян — ставка налога на прибыль для них устанавливается в размере 15%, а передача имущества налогом не облагается.
Кроме того, закон предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьи дети или подопечные признаны недееспособными.
Одновременно упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ — все необходимые сведения организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передать в ФНС. Самим же физлицам достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.