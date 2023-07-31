https://ria.ru/20230731/ndfl-1887337046.html

Путин подписал поправки в Налоговый кодекс

Путин подписал поправки в Налоговый кодекс - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал поправки в Налоговый кодекс

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:55

2023-07-31T12:55

2023-07-31T14:26

экономика

владимир путин

алексей сазанов

общество

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Новыми положениями предусмотрены:Кроме того, закон предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьи дети или подопечные признаны недееспособными. Одновременно упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ — все необходимые сведения организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передать в ФНС. Самим же физлицам достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20230731/aktsizy-1887337206.html

https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html

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2023

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экономика, владимир путин, алексей сазанов, общество