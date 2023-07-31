https://ria.ru/20230731/nauka-1886911712.html

В России научились выявлять болезни сердца по коже

В России научились выявлять болезни сердца по коже - РИА Новости, 31.07.2023

В России научились выявлять болезни сердца по коже

Первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм разработали ученые Самарского университета,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:00

2023-07-31T09:00

2023-07-31T10:39

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

самарский университет

россия

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886939183_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc7e489b4289a3f6da1548b5f7c968c2.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм разработали ученые Самарского университета, сообщила пресс-служба вуза. По словам авторов разработки, диагностика с помощью облучения кожи лазером станет достойной альтернативой существующим инвазивным методам. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biophotonics.От сердечно-сосудистых заболеваний, согласно статистике ВОЗ, ежегодно умирают около 20 млн человек, это наиболее распространенная причина смерти в мире. Среди этих болезней – хроническая сердечная недостаточность, при которой кровь и ткани организма не полностью насыщаются кислородом.Начальная стадия хронической сердечной недостаточности протекает без выраженных симптомов. Заболевание часто диагностируется только в тяжелых формах, когда оказание необходимой медицинской помощи пациенту уже затруднено. Поэтому разработка систем ранней диагностики этой болезни – сегодня одно из приоритетных направлений научных медицинских исследований.Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, и СамГМУ разработали сенсор, позволяющий подтвердить наличие хронической сердечной недостаточности с использованием оптического метода."Регистрируя с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния уникальные спектральные профили кожи пациентов, мы смогли измерить относительные изменения функциональных групп нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже между пациентами с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью и с неподтвержденным заболеванием", – рассказала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Фотоника" кафедры лазерных и биотехнологических систем Самарского университета Юлия Христофорова.По ее словам, исследователи разработали первый в мире метод обнаружения хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм и применения дополнительных реагентов. В ходе клинических исследований ученые установили, что по изменению уникального спектра, получаемого с кожи человека, можно достоверно определить хроническую сердечную недостаточность."Мы точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Проникая в кожу излучение взаимодействовало с ее тканями и меняло свою энергию в зависимости от их состава. Мы фиксировали эти изменения с помощью специального зонда и определяли для каждого пациента спектральный профиль его кожи, который уникален, как отпечаток пальца. Далее с помощью методов машинного обучения сравнивали и анализировали все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без", – пояснила Христофорова.Она отметила, что методы оптической диагностики сегодня развиваются в самых разных областях науки – от геологии до авиационной промышленности. При этом особую значимость они приобрели в медицине, поскольку значительно расширяют круг диагностируемых заболеваний, удешевляют процесс постановки диагноза и предоставляют возможность полевой, а не лабораторной диагностики.Предлагаемый учеными Самарского университета и их коллегами метод диагностики, по их словам, не исключает применение существующих методов, но при дальнейшем совершенствовании сможет повысить точность анализа, помочь специалистам различных областей медицины в обнаружении заболеваний, оценке их течения и определении оптимальных методов лечения.В будущем коллектив планирует расширить исследование с привлечением большего количества пациентов в клинические испытания и повысить точность анализа с использованием разработанного метода.Работа была поддержана грантом РНФ №21-75-10097. Самарский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html

https://ria.ru/20220517/miet-1788841505.html

https://ria.ru/20220303/meditsina-1776113207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия, воз