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В России научились выявлять болезни сердца по коже - РИА Новости, 31.07.2023
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Наука
 
09:00 31.07.2023 (обновлено: 10:39 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/nauka-1886911712.html
В России научились выявлять болезни сердца по коже
В России научились выявлять болезни сердца по коже - РИА Новости, 31.07.2023
В России научились выявлять болезни сердца по коже
Первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм разработали ученые Самарского университета,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:00
2023-07-31T10:39
наука
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университетская наука
самарский университет
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воз
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм разработали ученые Самарского университета, сообщила пресс-служба вуза. По словам авторов разработки, диагностика с помощью облучения кожи лазером станет достойной альтернативой существующим инвазивным методам. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biophotonics.От сердечно-сосудистых заболеваний, согласно статистике ВОЗ, ежегодно умирают около 20 млн человек, это наиболее распространенная причина смерти в мире. Среди этих болезней – хроническая сердечная недостаточность, при которой кровь и ткани организма не полностью насыщаются кислородом.Начальная стадия хронической сердечной недостаточности протекает без выраженных симптомов. Заболевание часто диагностируется только в тяжелых формах, когда оказание необходимой медицинской помощи пациенту уже затруднено. Поэтому разработка систем ранней диагностики этой болезни – сегодня одно из приоритетных направлений научных медицинских исследований.Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, и СамГМУ разработали сенсор, позволяющий подтвердить наличие хронической сердечной недостаточности с использованием оптического метода.&quot;Регистрируя с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния уникальные спектральные профили кожи пациентов, мы смогли измерить относительные изменения функциональных групп нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже между пациентами с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью и с неподтвержденным заболеванием&quot;, – рассказала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории &quot;Фотоника&quot; кафедры лазерных и биотехнологических систем Самарского университета Юлия Христофорова.По ее словам, исследователи разработали первый в мире метод обнаружения хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм и применения дополнительных реагентов. В ходе клинических исследований ученые установили, что по изменению уникального спектра, получаемого с кожи человека, можно достоверно определить хроническую сердечную недостаточность."Мы точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Проникая в кожу излучение взаимодействовало с ее тканями и меняло свою энергию в зависимости от их состава. Мы фиксировали эти изменения с помощью специального зонда и определяли для каждого пациента спектральный профиль его кожи, который уникален, как отпечаток пальца. Далее с помощью методов машинного обучения сравнивали и анализировали все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без", – пояснила Христофорова.Она отметила, что методы оптической диагностики сегодня развиваются в самых разных областях науки – от геологии до авиационной промышленности. При этом особую значимость они приобрели в медицине, поскольку значительно расширяют круг диагностируемых заболеваний, удешевляют процесс постановки диагноза и предоставляют возможность полевой, а не лабораторной диагностики.Предлагаемый учеными Самарского университета и их коллегами метод диагностики, по их словам, не исключает применение существующих методов, но при дальнейшем совершенствовании сможет повысить точность анализа, помочь специалистам различных областей медицины в обнаружении заболеваний, оценке их течения и определении оптимальных методов лечения.В будущем коллектив планирует расширить исследование с привлечением большего количества пациентов в клинические испытания и повысить точность анализа с использованием разработанного метода.Работа была поддержана грантом РНФ №21-75-10097. Самарский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Самарский университет, Россия, ВОЗ

В России научились выявлять болезни сердца по коже

© Фото : Центр по связям с общественностью Самарского университетаПроцесс процедуры воздействия лазером на предплечье кожи и измерения фотонов с измененной энергией
Процесс процедуры воздействия лазером на предплечье кожи и измерения фотонов с измененной энергией - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Центр по связям с общественностью Самарского университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл РИА Новости. Первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм разработали ученые Самарского университета, сообщила пресс-служба вуза. По словам авторов разработки, диагностика с помощью облучения кожи лазером станет достойной альтернативой существующим инвазивным методам. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biophotonics.
От сердечно-сосудистых заболеваний, согласно статистике ВОЗ, ежегодно умирают около 20 млн человек, это наиболее распространенная причина смерти в мире. Среди этих болезней – хроническая сердечная недостаточность, при которой кровь и ткани организма не полностью насыщаются кислородом.
Начальная стадия хронической сердечной недостаточности протекает без выраженных симптомов. Заболевание часто диагностируется только в тяжелых формах, когда оказание необходимой медицинской помощи пациенту уже затруднено. Поэтому разработка систем ранней диагностики этой болезни – сегодня одно из приоритетных направлений научных медицинских исследований.
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Ученые Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, и СамГМУ разработали сенсор, позволяющий подтвердить наличие хронической сердечной недостаточности с использованием оптического метода.
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"Регистрируя с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния уникальные спектральные профили кожи пациентов, мы смогли измерить относительные изменения функциональных групп нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже между пациентами с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью и с неподтвержденным заболеванием", – рассказала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Фотоника" кафедры лазерных и биотехнологических систем Самарского университета Юлия Христофорова.

По ее словам, исследователи разработали первый в мире метод обнаружения хронической сердечной недостаточности без вмешательства в человеческий организм и применения дополнительных реагентов. В ходе клинических исследований ученые установили, что по изменению уникального спектра, получаемого с кожи человека, можно достоверно определить хроническую сердечную недостаточность.
"Мы точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Проникая в кожу излучение взаимодействовало с ее тканями и меняло свою энергию в зависимости от их состава. Мы фиксировали эти изменения с помощью специального зонда и определяли для каждого пациента спектральный профиль его кожи, который уникален, как отпечаток пальца. Далее с помощью методов машинного обучения сравнивали и анализировали все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без", – пояснила Христофорова.
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Она отметила, что методы оптической диагностики сегодня развиваются в самых разных областях науки – от геологии до авиационной промышленности. При этом особую значимость они приобрели в медицине, поскольку значительно расширяют круг диагностируемых заболеваний, удешевляют процесс постановки диагноза и предоставляют возможность полевой, а не лабораторной диагностики.
Предлагаемый учеными Самарского университета и их коллегами метод диагностики, по их словам, не исключает применение существующих методов, но при дальнейшем совершенствовании сможет повысить точность анализа, помочь специалистам различных областей медицины в обнаружении заболеваний, оценке их течения и определении оптимальных методов лечения.
В будущем коллектив планирует расширить исследование с привлечением большего количества пациентов в клинические испытания и повысить точность анализа с использованием разработанного метода.
Работа была поддержана грантом РНФ №21-75-10097. Самарский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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