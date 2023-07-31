https://ria.ru/20230731/nato-1887353125.html
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев
Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:49
2023-07-31T13:49
2023-07-31T13:49
вильнюс
россия
николай патрушев
нато
безопасность
совет безопасности рф
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вильнюс, россия, николай патрушев, нато, безопасность, совет безопасности рф
Вильнюс, Россия, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев
Патрушев: вильнюсский саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса