Рейтинг@Mail.ru
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/nato-1887353125.html
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев
Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:49
2023-07-31T13:49
вильнюс
россия
николай патрушев
нато
безопасность
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
вильнюс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вильнюс, россия, николай патрушев, нато, безопасность, совет безопасности рф
Вильнюс, Россия, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев

Патрушев: вильнюсский саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Истерический" саммит. Зеленский заставил НАТО пойти на крайние меры
13 июля, 08:00
 
ВильнюсРоссияНиколай ПатрушевНАТОБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала