https://ria.ru/20230731/nato-1887353125.html

Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев

Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023

Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев

Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:49

2023-07-31T13:49

2023-07-31T13:49

вильнюс

россия

николай патрушев

нато

безопасность

совет безопасности рф

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

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Кирилл Волков

вильнюс, россия, николай патрушев, нато, безопасность, совет безопасности рф