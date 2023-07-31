https://ria.ru/20230731/most-1887478452.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили - РИА Новости, 31.07.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:56
2023-07-31T21:56
2023-07-31T21:56
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.", - говорится в сообщении. Причины перекрытия движения не уточняются. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, причины пока неизвестны