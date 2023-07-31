https://ria.ru/20230731/most-1887288158.html

Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста

Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста - РИА Новости, 31.07.2023

Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста

Из-за разрушенного большегрузами деревянного моста ограничено движение всех видов транспорта на автодороге в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:52

2023-07-31T08:52

2023-07-31T08:52

происшествия

хабаровский край

ульчский район

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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Из-за разрушенного большегрузами деревянного моста ограничено движение всех видов транспорта на автодороге в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог. "Проезд по региональным и федеральным дорогам обеспечен, кроме участка автодороги село Селихино - город Николаевск - на Амуре на 199 - 620 километре. В связи с аварийным состоянием моста через реку Бешеная в Ульчском районе ограничено движение для всех видов транспорта", - сообщает управление. Деревянный мост разрушился накануне вечером в результате проезда тяжеловесного транспорта в районе сел Циммермановка - Подгорное. "Выявлена деформация двух ряжевых опор, прогонов и поперечен. Для принятия решений по ликвидации последствий разрушения был создан оперативный штаб на базе Хабаровского управления автомобильных дорог и организовано круглосуточное дежурство. В настоящее время на участок выехали специалисты во главе с начальником управления Евгением Зайцевым", - добавляется в сообщении. Отмечается, что уже проведен комплекс мероприятий по ремонту верхней части настила, что позволило осуществить пропуск легкого транспорта, скопившегося у моста. Полностью завершить ремонт моста планируется до 4 августа.

https://ria.ru/20230731/most-1887265693.html

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ульчский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, ульчский район