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Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста - РИА Новости, 31.07.2023
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08:52 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/most-1887288158.html
Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста
Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста - РИА Новости, 31.07.2023
Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста
Из-за разрушенного большегрузами деревянного моста ограничено движение всех видов транспорта на автодороге в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:52
2023-07-31T08:52
происшествия
хабаровский край
ульчский район
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Из-за разрушенного большегрузами деревянного моста ограничено движение всех видов транспорта на автодороге в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог. "Проезд по региональным и федеральным дорогам обеспечен, кроме участка автодороги село Селихино - город Николаевск - на Амуре на 199 - 620 километре. В связи с аварийным состоянием моста через реку Бешеная в Ульчском районе ограничено движение для всех видов транспорта", - сообщает управление. Деревянный мост разрушился накануне вечером в результате проезда тяжеловесного транспорта в районе сел Циммермановка - Подгорное. "Выявлена деформация двух ряжевых опор, прогонов и поперечен. Для принятия решений по ликвидации последствий разрушения был создан оперативный штаб на базе Хабаровского управления автомобильных дорог и организовано круглосуточное дежурство. В настоящее время на участок выехали специалисты во главе с начальником управления Евгением Зайцевым", - добавляется в сообщении. Отмечается, что уже проведен комплекс мероприятий по ремонту верхней части настила, что позволило осуществить пропуск легкого транспорта, скопившегося у моста. Полностью завершить ремонт моста планируется до 4 августа.
https://ria.ru/20230731/most-1887265693.html
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происшествия, хабаровский край, ульчский район
Происшествия, Хабаровский край, Ульчский район
Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного моста

Движение по дороге в Хабаровском крае ограничили из-за разрушенного большегрузами моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Из-за разрушенного большегрузами деревянного моста ограничено движение всех видов транспорта на автодороге в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог.
"Проезд по региональным и федеральным дорогам обеспечен, кроме участка автодороги село Селихино - город Николаевск - на Амуре на 199 - 620 километре. В связи с аварийным состоянием моста через реку Бешеная в Ульчском районе ограничено движение для всех видов транспорта", - сообщает управление.
Деревянный мост разрушился накануне вечером в результате проезда тяжеловесного транспорта в районе сел Циммермановка - Подгорное.
«
"Выявлена деформация двух ряжевых опор, прогонов и поперечен. Для принятия решений по ликвидации последствий разрушения был создан оперативный штаб на базе Хабаровского управления автомобильных дорог и организовано круглосуточное дежурство. В настоящее время на участок выехали специалисты во главе с начальником управления Евгением Зайцевым", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что уже проведен комплекс мероприятий по ремонту верхней части настила, что позволило осуществить пропуск легкого транспорта, скопившегося у моста.
Полностью завершить ремонт моста планируется до 4 августа.
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