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Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 31.07.2023

Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил РИА Новости представитель Минобороны России в Херсонской области. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T03:03

2023-07-31T03:03

2023-07-31T09:37

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

россия

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл — РИА Новости. Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил РИА Новости представитель Минобороны России в Херсонской области."В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста", — рассказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости есть кадры, снятые с дрона, оснащенного тепловизором, на которых запечатлен момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По его словам, больше всего противник в июле на Херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887145652.html

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Уничтожение противника в районе Антоновского моста в Херсоне Российские войска уничтожают противника в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск "Днепр", заявил РИА Новости представитель Минобороны РФ в Херсонской области. 2023-07-31T03:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир сальдо, херсонская область , россия, херсон