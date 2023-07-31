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Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 31.07.2023
Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил РИА Новости представитель Минобороны России в Херсонской области. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:03
2023-07-31T03:03
2023-07-31T09:37
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл — РИА Новости. Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил РИА Новости представитель Минобороны России в Херсонской области."В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста", — рассказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости есть кадры, снятые с дрона, оснащенного тепловизором, на которых запечатлен момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По его словам, больше всего противник в июле на Херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887145652.html
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Уничтожение противника в районе Антоновского моста в Херсоне
Российские войска уничтожают противника в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск "Днепр", заявил РИА Новости представитель Минобороны РФ в Херсонской области.
2023-07-31T03:03
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владимир сальдо, херсонская область , россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Херсон
Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне