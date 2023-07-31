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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 31.07.2023
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00:50 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/most-1887265693.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 31.07.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.07.2023
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россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение было временно перекрыто накануне вечером. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), авто
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение было временно перекрыто накануне вечером. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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