https://ria.ru/20230731/miroshnichenko-1887325539.html
В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко
В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 31.07.2023
В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского художественного театра. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:13
2023-07-31T12:13
2023-07-31T14:02
культура
рсфср
ирина мирошниченко
культура
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского художественного театра. "Ирина Петровна находится в клинике под постоянным наблюдением врачей", — уточнил собеседник агентства.О том, что Мирошниченко госпитализировали, накануне сообщил телеграм-канал "112". По его данным, в больнице у артистки остановилось сердце, но кардиологи смогли восстановить сердцебиение.
https://ria.ru/20230729/sukachev-1887042639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, рсфср, ирина мирошниченко
Культура, РСФСР, Ирина Мирошниченко, Культура
В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко
В театре рассказали, что Ирина Мирошниченко находится в больнице под наблюдением врачей
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского художественного театра.
"Ирина Петровна находится в клинике под постоянным наблюдением врачей", — уточнил собеседник агентства.
О том, что Мирошниченко госпитализировали, накануне сообщил телеграм-канал "112". По его данным, в больнице у артистки остановилось сердце, но кардиологи смогли восстановить сердцебиение.
Гарика Сукачева госпитализировали