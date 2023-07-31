https://ria.ru/20230731/miroshnichenko-1887325539.html

В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко

В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 31.07.2023

В МХТ рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского художественного театра. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:13

2023-07-31T12:13

2023-07-31T14:02

культура

рсфср

ирина мирошниченко

культура

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского художественного театра. "Ирина Петровна находится в клинике под постоянным наблюдением врачей", — уточнил собеседник агентства.О том, что Мирошниченко госпитализировали, накануне сообщил телеграм-канал "112". По его данным, в больнице у артистки остановилось сердце, но кардиологи смогли восстановить сердцебиение.

https://ria.ru/20230729/sukachev-1887042639.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, рсфср, ирина мирошниченко