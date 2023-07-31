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В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Симонову - РИА Новости, 01.08.2023
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18:00 31.07.2023 (обновлено: 18:36 01.08.2023)
https://ria.ru/20230731/memorial-1887666338.html
В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Симонову
В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Симонову - РИА Новости, 01.08.2023
В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Симонову
Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) гвардии ефрейтору Павлу Симонову открыли в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T18:00
2023-08-01T18:36
балашиха
россия
сергей юров
московская область (подмосковье)
сво
спецоперация
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) гвардии ефрейтору Павлу Симонову открыли в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Доску установили на фасаде дома №20 на Заречной улице, где он прожил 18 лет.В торжественной церемонии открытия мемориальной доски участвовали глава Балашихи Сергей Юров, замглавы администрации города Максим Сидоркин, директор центра спецподготовки "Витязь", Герой России Сергей Лысюк, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, советник главы города, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и другие.По данным пресс-службы, дата открытия мемориальной доски выбрана неслучайно. 31 июля 2023 года Симонову исполнилось бы 30 лет."Сегодня огромное количество ребят выполняет важнейшие боевые задачи на Донбассе, на юге нашей страны. Они защищают наше мирное небо. Ребята жертвуют своим здоровьем, жизнями. Благодарю родителей Павла за такого сына! Вы с мужеством перенесли эту утрату и продолжаете дело Паши, общаетесь с его сослуживцами, рассказываете детям о его подвиге. Паша погиб, закрыв собой товарищей во время обстрела. Наша задача навсегда сохранить подвиг героя в истории этого дома, улицы, города и страны. Уверяю, мы сделаем все, что от нас зависит. Вечная память героям", — приводятся в сообщении слова Юрова.В свою очередь, Лысюк подчеркнул важность передачи подрастающему поколению памяти о погибших героях в зоне СВО."Специальная военная операция — очень важная операция. Ее начали для того, чтобы наши дети и внуки не боролись с фашизмом, который разросся бы по всей Европе. К сожалению, у нас есть и потери, в том числе и Павел. Нам остается одно — помнить о нем, рассказывать о его подвиге и воспитывать детей на его примере", — сказал Лысюк.Симонов родился в 1993 году в Благовещенске. В 2004 году переехал в Балашиху, учился в школе №2 на улице Кудаковского, служил в армии. В сентябре 2022 года он явился в военкомат, откуда был сразу призван в рамках частичной мобилизации в ряды Российской Армии. Военную подготовку он проходил на полигоне в Алабино.Похоронен участник СВО на Мытищинском кладбище. Всего в Балашихе открыто 12 мемориальных досок участникам СВО.
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балашиха, россия, сергей юров, московская область (подмосковье), сво, спецоперация
Балашиха, Россия, Сергей Юров, Московская область (Подмосковье), СВО, Спецоперация

В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Симонову

© Фото : Официальный сайт Администрации Городского округа БалашихаВ Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Павлу Симонову
В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Павлу Симонову - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Официальный сайт Администрации Городского округа Балашиха
В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Павлу Симонову
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) гвардии ефрейтору Павлу Симонову открыли в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Доску установили на фасаде дома №20 на Заречной улице, где он прожил 18 лет.
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски участвовали глава Балашихи Сергей Юров, замглавы администрации города Максим Сидоркин, директор центра спецподготовки "Витязь", Герой России Сергей Лысюк, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, советник главы города, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и другие.
По данным пресс-службы, дата открытия мемориальной доски выбрана неслучайно. 31 июля 2023 года Симонову исполнилось бы 30 лет.
«
"Сегодня огромное количество ребят выполняет важнейшие боевые задачи на Донбассе, на юге нашей страны. Они защищают наше мирное небо. Ребята жертвуют своим здоровьем, жизнями. Благодарю родителей Павла за такого сына! Вы с мужеством перенесли эту утрату и продолжаете дело Паши, общаетесь с его сослуживцами, рассказываете детям о его подвиге. Паша погиб, закрыв собой товарищей во время обстрела. Наша задача навсегда сохранить подвиг героя в истории этого дома, улицы, города и страны. Уверяю, мы сделаем все, что от нас зависит. Вечная память героям", — приводятся в сообщении слова Юрова.
В свою очередь, Лысюк подчеркнул важность передачи подрастающему поколению памяти о погибших героях в зоне СВО.
"Специальная военная операция — очень важная операция. Ее начали для того, чтобы наши дети и внуки не боролись с фашизмом, который разросся бы по всей Европе. К сожалению, у нас есть и потери, в том числе и Павел. Нам остается одно — помнить о нем, рассказывать о его подвиге и воспитывать детей на его примере", — сказал Лысюк.
Симонов родился в 1993 году в Благовещенске. В 2004 году переехал в Балашиху, учился в школе №2 на улице Кудаковского, служил в армии. В сентябре 2022 года он явился в военкомат, откуда был сразу призван в рамках частичной мобилизации в ряды Российской Армии. Военную подготовку он проходил на полигоне в Алабино.
Похоронен участник СВО на Мытищинском кладбище. Всего в Балашихе открыто 12 мемориальных досок участникам СВО.
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли в Балашихе
4 июля, 17:46
 
БалашихаРоссияСергей ЮровМосковская область (Подмосковье)СВОСпецоперация
 
 
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