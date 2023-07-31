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Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды

Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды - РИА Новости, 31.07.2023

Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды

Около 1,3 тысячи тонн воды сброшено с начала работы авиацией МЧС России на природные пожары в Турции, за сутки было сброшено 117 тонн, сообщается в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:21

2023-07-31T07:21

2023-07-31T07:21

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесные пожары в турции

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 1,3 тысячи тонн воды сброшено с начала работы авиацией МЧС России на природные пожары в Турции, за сутки было сброшено 117 тонн, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "За сутки самолёты-амфибии Бе-200ЧС МЧС России ликвидировали природные пожары в районе города Чешме. На горящие участки сброшено 117 тонн воды. Потушен пожар в районе города Герменджик. Всего с начала работы авиации в Турецкой Республике сброшено порядка 1,3 тысячи тонн воды с пенообразователем", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия забора воды, в том числе из горных озёр.

россия

турция

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2023

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россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесные пожары в турции, происшествия