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Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды - РИА Новости, 31.07.2023
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07:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/mchs-1887279612.html
Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды
Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды - РИА Новости, 31.07.2023
Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды
Около 1,3 тысячи тонн воды сброшено с начала работы авиацией МЧС России на природные пожары в Турции, за сутки было сброшено 117 тонн, сообщается в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:21
2023-07-31T07:21
россия
турция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесные пожары в турции
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 1,3 тысячи тонн воды сброшено с начала работы авиацией МЧС России на природные пожары в Турции, за сутки было сброшено 117 тонн, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "За сутки самолёты-амфибии Бе-200ЧС МЧС России ликвидировали природные пожары в районе города Чешме. На горящие участки сброшено 117 тонн воды. Потушен пожар в районе города Герменджик. Всего с начала работы авиации в Турецкой Республике сброшено порядка 1,3 тысячи тонн воды с пенообразователем", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия забора воды, в том числе из горных озёр.
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россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесные пожары в турции, происшествия
Россия, Турция, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесные пожары в Турции, Происшествия
Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды

Авиация МЧС с начала тушения природных пожаров в Турции сбросила 1,3 тысячи тонн воды

© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкЛесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Туран Салджи
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Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 1,3 тысячи тонн воды сброшено с начала работы авиацией МЧС России на природные пожары в Турции, за сутки было сброшено 117 тонн, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"За сутки самолёты-амфибии Бе-200ЧС МЧС России ликвидировали природные пожары в районе города Чешме. На горящие участки сброшено 117 тонн воды. Потушен пожар в районе города Герменджик. Всего с начала работы авиации в Турецкой Республике сброшено порядка 1,3 тысячи тонн воды с пенообразователем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия забора воды, в том числе из горных озёр.
 
РоссияТурцияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лесные пожары в ТурцииПроисшествия
 
 
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