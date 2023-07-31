https://ria.ru/20230731/makgregor-1887275892.html

В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"

В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах" - РИА Новости, 31.07.2023

В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"

Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:37

2023-07-31T05:37

2023-07-31T06:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

украина

владимир путин

андрей мордвичев

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — заявил эксперт."Остановлен и отброшен"Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ.В субботу президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что украинские войска остановлены и отброшены на всех направлениях.Он отметил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление."На двух участках они продвинулись, на одном - 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.Смертоносное наступлениеОбозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа назвал наступление российской армии в ЛНР смертоносным для украинских войск."Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — отметил он.Один из украинских военных пожаловался, что им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.

https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html

https://ria.ru/20230730/taktika-1887244433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, андрей мордвичев, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины