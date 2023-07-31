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В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах" - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 31.07.2023 (обновлено: 06:34 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/makgregor-1887275892.html
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах" - РИА Новости, 31.07.2023
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"
Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:37
2023-07-31T06:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
владимир путин
андрей мордвичев
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — заявил эксперт."Остановлен и отброшен"Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ.В субботу президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что украинские войска остановлены и отброшены на всех направлениях.Он отметил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление."На двух участках они продвинулись, на одном - 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.Смертоносное наступлениеОбозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа назвал наступление российской армии в ЛНР смертоносным для украинских войск."Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — отметил он.Один из украинских военных пожаловался, что им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.
https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html
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луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, андрей мордвичев, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Андрей Мордвичев, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"

Полковник Дуглас Макгрегор: ВСУ теряют солдат в "промышленных" масштабах

© AP Photo / Gregor FischerУкраинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Gregor Fischer
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
"Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — заявил эксперт.
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28 июля, 08:00

"Остановлен и отброшен"

Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ.
В субботу президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что украинские войска остановлены и отброшены на всех направлениях.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Вчера, 20:12
Он отметил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление.
"На двух участках они продвинулись, на одном - 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.

Смертоносное наступление

Обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа назвал наступление российской армии в ЛНР смертоносным для украинских войск.
"Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — отметил он.
Один из украинских военных пожаловался, что им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Выключают ВСУ наглухо. Полковника ВС США поразила тактика россиян
Вчера, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинАндрей МордвичевМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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