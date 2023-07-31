https://ria.ru/20230731/makgregor-1887275892.html
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах" - РИА Новости, 31.07.2023
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"
Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:37
2023-07-31T05:37
2023-07-31T06:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
владимир путин
андрей мордвичев
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_d6ddc8e3ba3ab71aa10ca2512523ee5a.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — заявил эксперт."Остановлен и отброшен"Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ.В субботу президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что украинские войска остановлены и отброшены на всех направлениях.Он отметил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление."На двух участках они продвинулись, на одном - 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.Смертоносное наступлениеОбозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа назвал наступление российской армии в ЛНР смертоносным для украинских войск."Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — отметил он.Один из украинских военных пожаловался, что им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.
https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html
https://ria.ru/20230730/taktika-1887244433.html
https://ria.ru/20230730/taktika-1887244433.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d4d288f5a6721f75d85a88a4e4a02ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, андрей мордвичев, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Андрей Мордвичев, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США заявили о гибели украинских солдат в "промышленных масштабах"
Полковник Дуглас Макгрегор: ВСУ теряют солдат в "промышленных" масштабах