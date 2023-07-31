https://ria.ru/20230731/ledokol-1887391881.html
В США признали отставание от России в производстве ледоколов
В США признали отставание от России в производстве ледоколов - РИА Новости, 31.07.2023
В США признали отставание от России в производстве ледоколов
США проигрывают России в производстве полярных ледоколов, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:13
2023-07-31T16:13
2023-07-31T16:48
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. США проигрывают России в производстве полярных ледоколов, пишет газета Wall Street Journal. "США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лед толщиной в несколько футов... Сегодня у США нет ледокола, работающего в Арктике круглый год", — говорится в статье. Как отмечается, один из двух имеющихся у страны тяжелых ледоколов Healy каждую зиму отправляется на переоборудование в штат Вашингтон или Калифорнию. Из-за этого американцы не могут полноценно патрулировать Арктику в течение почти полугода. По данным СМИ, введенный в эксплуатацию в 1990-х годах Healy вряд ли готов к военному противостоянию. Уточняется, что на судне есть сверхмощное научное оборудование и лаборатории, но нет палубных орудий для самозащиты. При этом другой американский полярный ледокол Polar Star считается более мощным, чем Healy. Однако срок его службы подходит к концу, и каждый год его направляют для пополнения запасов ученых в Антарктиде, резюмирует издание.Россия — единственная в мире страна, имеющая атомный ледокольный флот, позволяющий работать в Арктике круглогодично.
https://ria.ru/20230327/ledokol-1860807103.html
https://ria.ru/20221201/ledokol-1835486958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, арктика, россия
В мире, США, Арктика, Россия
В США признали отставание от России в производстве ледоколов
Американские СМИ признали отставание США от России в производстве ледоколов для Арктики
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
США проигрывают России в производстве полярных ледоколов, пишет газета Wall Street Journal
.
"США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лед толщиной в несколько футов... Сегодня у США нет ледокола, работающего в Арктике круглый год", — говорится в статье.
В "Росатоме" рассказали о двух новых российских атомных ледоколах
Как отмечается, один из двух имеющихся у страны тяжелых ледоколов Healy каждую зиму отправляется на переоборудование в штат Вашингтон
или Калифорнию
. Из-за этого американцы не могут полноценно патрулировать Арктику в течение почти полугода.
По данным СМИ, введенный в эксплуатацию в 1990-х годах Healy вряд ли готов к военному противостоянию. Уточняется, что на судне есть сверхмощное научное оборудование и лаборатории, но нет палубных орудий для самозащиты.
При этом другой американский полярный ледокол Polar Star считается более мощным, чем Healy. Однако срок его службы подходит к концу, и каждый год его направляют для пополнения запасов ученых в Антарктиде
, резюмирует издание.
Россия — единственная в мире страна, имеющая атомный ледокольный флот, позволяющий работать в Арктике круглогодично.
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