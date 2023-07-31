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Лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
20:02 31.07.2023 (обновлено: 10:41 01.08.2023)
https://ria.ru/20230731/layner-1887467030.html
Лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми, пишут СМИ
Лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2023
Лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми, пишут СМИ
Круизный лайнер Astoria grande с российскими туристами на борту, прибытие которого в Грузии вызвало акции протестов, покинул порт Батуми, передает местное... РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T20:02
2023-08-01T10:41
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новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria grande с российскими туристами на борту, прибытие которого в Грузии вызвало акции протестов, покинул порт Батуми, передает местное агентство "Батумелеби". "Лайнер покинул Батуми раньше запланированного. Круизный корабль с россиянами на борту прибыл в Батуми на фоне акций и покинул грузинский город так же на фоне протестов",- передает агентство. На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша". В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887267467.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230731/batumi-1887339811.html
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батуми, стамбул, новости - туризм
Батуми, Стамбул, Туризм, Новости - Туризм
Лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми, пишут СМИ

Батумелеби: круизный лайнер Astoria grande с российскими туристами покинул порт Батуми

© Sputnik / StringerКруизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Stringer
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria grande с российскими туристами на борту, прибытие которого в Грузии вызвало акции протестов, покинул порт Батуми, передает местное агентство "Батумелеби".
«
"Лайнер покинул Батуми раньше запланированного. Круизный корабль с россиянами на борту прибыл в Батуми на фоне акций и покинул грузинский город так же на фоне протестов",- передает агентство.
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Вчера, 01:47
На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".
В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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