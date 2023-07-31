https://ria.ru/20230731/layner-1887291857.html

Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста

Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста - РИА Новости, 31.07.2023

Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в порт Батуми, где уже собрались протестующие против захода судна грузинские... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:15

2023-07-31T09:15

2023-07-31T09:41

батуми

стамбул

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ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в порт Батуми, где уже собрались протестующие против захода судна грузинские оппозиционеры, передает телекомпания "Формула"."Русский круиз уже в Батуми. Параллельно в порту проходит акция протеста. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, территория окружена баррикадами", — уточнили журналисты.В транслируемых кадрах видно, что периодически протестующие и силовики вступают в стычки, есть задержания.Акции начались на прошлой неделе. Представители грузинской оппозиции сочли заход судна Astoria Grande в Батуми обходом международных санкций, хотя правительство заявило, что лайнер, который ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. В понедельник утром в Батуми прибыл тот же лайнер со "Звездным круизом". Ранее сообщалось что "Звездный круиз" на своем маршруте будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.

https://ria.ru/20230726/bank-1886428062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

батуми, стамбул, россия, в мире