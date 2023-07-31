https://ria.ru/20230731/layner-1887291857.html
Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста
Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста - РИА Новости, 31.07.2023
Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста
Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в порт Батуми, где уже собрались протестующие против захода судна грузинские... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:15
2023-07-31T09:15
2023-07-31T09:41
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ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в порт Батуми, где уже собрались протестующие против захода судна грузинские оппозиционеры, передает телекомпания "Формула"."Русский круиз уже в Батуми. Параллельно в порту проходит акция протеста. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, территория окружена баррикадами", — уточнили журналисты.В транслируемых кадрах видно, что периодически протестующие и силовики вступают в стычки, есть задержания.Акции начались на прошлой неделе. Представители грузинской оппозиции сочли заход судна Astoria Grande в Батуми обходом международных санкций, хотя правительство заявило, что лайнер, который ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. В понедельник утром в Батуми прибыл тот же лайнер со "Звездным круизом". Ранее сообщалось что "Звездный круиз" на своем маршруте будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батуми, стамбул, россия, в мире
Батуми, Стамбул, Россия, В мире
Лайнер с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста
Лайнер Astoria grande с российскими туристами прибыл в порт Батуми на фоне акции протеста
ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в порт Батуми, где уже собрались протестующие против захода судна грузинские оппозиционеры, передает телекомпания "Формула".
"Русский круиз уже в Батуми. Параллельно в порту проходит акция протеста. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, территория окружена баррикадами", — уточнили журналисты.
В транслируемых кадрах видно, что периодически протестующие и силовики вступают в стычки, есть задержания.
Акции начались на прошлой неделе. Представители грузинской оппозиции сочли заход судна Astoria Grande в Батуми обходом международных санкций, хотя правительство заявило, что лайнер, который ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает.
В понедельник утром в Батуми прибыл тот же лайнер со "Звездным круизом". Ранее сообщалось что "Звездный круиз" на своем маршруте будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул
. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
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