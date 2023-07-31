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Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир - РИА Новости, 31.07.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:58 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/kvartiry-1887466671.html
Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир
Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир - РИА Новости, 31.07.2023
Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир
Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более 100 квартир, из них 72 квартиры будут переданы в собственность благодаря законопроекту, принятому по РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:58
2023-07-31T19:58
ярославская область
общество
жилье
ярославская область
александр гаврилов
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более 100 квартир, из них 72 квартиры будут переданы в собственность благодаря законопроекту, принятому по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. Согласно принятому в прошлом году по инициативе губернатора документу, лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, при соблюдении определенных условий имеют право на получение жилищных сертификатов, уточняет правительство региона. После оформления социальной выплаты граждане сами могут выбрать себе недвижимость и стать собственниками. &quot;На эти цели в этом году направили 256 миллионов рублей, 50 квартир уже приобретены в собственность. Данная мера поддержки оказалась действенной и своевременной. При этом все обратившиеся могут оперативно проконсультироваться по вопросам составления договоров купли-продажи и проверки имущества у специалистов департамента имущественных и земельных отношений&quot;, - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Еще 33 квартиры общей стоимостью более 90 миллионов рублей закупаются правительством области для данной категории граждан в рамках действия федеральных программ при софинансировании из областного бюджета. Из них восемь квартир уже приобретены в собственность, еще 14 будут переданы в ближайшее время, уточняет областное правительство. По словам и.о. директора департамента строительства Александра Гаврилова, все запланированные обязательства будут реализованы в срок, до середины августа.
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общество, жилье, ярославская область, александр гаврилов, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Жилье, Ярославская область, Александр Гаврилов, Михаил Евраев

Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир

© Depositphotos.com / bartekchinyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Depositphotos.com / bartekchiny
Ключи от квартиры. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более 100 квартир, из них 72 квартиры будут переданы в собственность благодаря законопроекту, принятому по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона.
Согласно принятому в прошлом году по инициативе губернатора документу, лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, при соблюдении определенных условий имеют право на получение жилищных сертификатов, уточняет правительство региона. После оформления социальной выплаты граждане сами могут выбрать себе недвижимость и стать собственниками.
«

"На эти цели в этом году направили 256 миллионов рублей, 50 квартир уже приобретены в собственность. Данная мера поддержки оказалась действенной и своевременной. При этом все обратившиеся могут оперативно проконсультироваться по вопросам составления договоров купли-продажи и проверки имущества у специалистов департамента имущественных и земельных отношений", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Еще 33 квартиры общей стоимостью более 90 миллионов рублей закупаются правительством области для данной категории граждан в рамках действия федеральных программ при софинансировании из областного бюджета. Из них восемь квартир уже приобретены в собственность, еще 14 будут переданы в ближайшее время, уточняет областное правительство.
По словам и.о. директора департамента строительства Александра Гаврилова, все запланированные обязательства будут реализованы в срок, до середины августа.
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Ярославская областьОбществоЖильеЯрославская областьАлександр ГавриловМихаил Евраев
 
 
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