https://ria.ru/20230731/kvartiry-1887466671.html

Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир

Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир - РИА Новости, 31.07.2023

Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более ста квартир

Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более 100 квартир, из них 72 квартиры будут переданы в собственность благодаря законопроекту, принятому по РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:58

2023-07-31T19:58

2023-07-31T19:58

ярославская область

общество

жилье

ярославская область

александр гаврилов

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_0:219:3092:1958_1920x0_80_0_0_bd8cba76836fde776cccb13ebc22e66f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Дети-сироты в Ярославской области в этом году получат более 100 квартир, из них 72 квартиры будут переданы в собственность благодаря законопроекту, принятому по инициативе губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. Согласно принятому в прошлом году по инициативе губернатора документу, лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, при соблюдении определенных условий имеют право на получение жилищных сертификатов, уточняет правительство региона. После оформления социальной выплаты граждане сами могут выбрать себе недвижимость и стать собственниками. "На эти цели в этом году направили 256 миллионов рублей, 50 квартир уже приобретены в собственность. Данная мера поддержки оказалась действенной и своевременной. При этом все обратившиеся могут оперативно проконсультироваться по вопросам составления договоров купли-продажи и проверки имущества у специалистов департамента имущественных и земельных отношений", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Еще 33 квартиры общей стоимостью более 90 миллионов рублей закупаются правительством области для данной категории граждан в рамках действия федеральных программ при софинансировании из областного бюджета. Из них восемь квартир уже приобретены в собственность, еще 14 будут переданы в ближайшее время, уточняет областное правительство. По словам и.о. директора департамента строительства Александра Гаврилова, все запланированные обязательства будут реализованы в срок, до середины августа.

https://ria.ru/20230725/zhile-1886261719.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, ярославская область, александр гаврилов, михаил евраев