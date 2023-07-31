https://ria.ru/20230731/kurenie-1887486769.html
ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением
ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением - РИА Новости, 31.07.2023
ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением
Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие, потребление табачных изделий сократилось с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:36
2023-07-31T23:36
2023-07-31T23:36
здоровье - общество
россия
воз
курение
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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие, потребление табачных изделий сократилось с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, сообщила РИА Новости пресс-служба европейского бюро ВОЗ. "За последнее десятилетие Российская Федерация добилась значительного прогресса в сокращении потребления табака путем осуществления решительных и всеобъемлющих мер по борьбе против табака, включая политику 100%-й свободы от курения в общественных местах, повышение налогов на табак, запрет всех форм рекламы продажи табака, запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и многие другие меры", - подчеркнули в ВОЗ.Пресс-служба добавила, что текущее потребление табачных изделий в РФ значительно сократилось - с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, в то время как потребление табачных изделий подростками от 13 до 15 лет также снизилось с 27,3% в 2004 году до 12,1% в 2021 году. "Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) в 2008 году и с тех пор прилагает значительные усилия для борьбы с табачной эпидемией, принимая активное участие в разработке, принятии и дальнейшей реализации мер по борьбе против табака, изложенных в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака", - уточнила организация. Ранее в понедельник в докладе ВОЗ о "глобальной табачной эпидемии" говорилось, что Россия входит в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям.
https://ria.ru/20230731/zdravookhranenie-1887359592.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, воз, курение
Здоровье - Общество, Россия, ВОЗ, Курение
ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением
ВОЗ: Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие
ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие, потребление табачных изделий сократилось с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, сообщила РИА Новости пресс-служба европейского бюро ВОЗ.
«
"За последнее десятилетие Российская Федерация добилась значительного прогресса в сокращении потребления табака путем осуществления решительных и всеобъемлющих мер по борьбе против табака, включая политику 100%-й свободы от курения в общественных местах, повышение налогов на табак, запрет всех форм рекламы продажи табака, запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и многие другие меры", - подчеркнули в ВОЗ.
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Пресс-служба добавила, что текущее потребление табачных изделий в РФ значительно сократилось - с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, в то время как потребление табачных изделий подростками от 13 до 15 лет также снизилось с 27,3% в 2004 году до 12,1% в 2021 году.
«
"Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) в 2008 году и с тех пор прилагает значительные усилия для борьбы с табачной эпидемией, принимая активное участие в разработке, принятии и дальнейшей реализации мер по борьбе против табака, изложенных в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака", - уточнила организация.
Ранее в понедельник в докладе ВОЗ о "глобальной табачной эпидемии" говорилось, что Россия входит в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям.
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