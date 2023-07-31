https://ria.ru/20230731/kurenie-1887486769.html

ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением

ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением - РИА Новости, 31.07.2023

ВОЗ заявила о значительных успехах России в борьбе с курением

Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие, потребление табачных изделий сократилось с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:36

2023-07-31T23:36

2023-07-31T23:36

здоровье - общество

россия

воз

курение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/45/1559634521_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_89dbf90c54aa948ea4267fbb985429f3.jpg

ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие, потребление табачных изделий сократилось с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, сообщила РИА Новости пресс-служба европейского бюро ВОЗ. "За последнее десятилетие Российская Федерация добилась значительного прогресса в сокращении потребления табака путем осуществления решительных и всеобъемлющих мер по борьбе против табака, включая политику 100%-й свободы от курения в общественных местах, повышение налогов на табак, запрет всех форм рекламы продажи табака, запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и многие другие меры", - подчеркнули в ВОЗ.Пресс-служба добавила, что текущее потребление табачных изделий в РФ значительно сократилось - с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, в то время как потребление табачных изделий подростками от 13 до 15 лет также снизилось с 27,3% в 2004 году до 12,1% в 2021 году. "Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) в 2008 году и с тех пор прилагает значительные усилия для борьбы с табачной эпидемией, принимая активное участие в разработке, принятии и дальнейшей реализации мер по борьбе против табака, изложенных в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака", - уточнила организация. Ранее в понедельник в докладе ВОЗ о "глобальной табачной эпидемии" говорилось, что Россия входит в список стран, проводящих политику, наиболее защищающую ее население от воздействия табака по многим критериям.

https://ria.ru/20230731/zdravookhranenie-1887359592.html

https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, воз, курение