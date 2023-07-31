https://ria.ru/20230731/kriminal-1887348574.html
"Никогда не горел свет". Что известно о доме, где 14 лет держали пленницу
"Никогда не горел свет". Что известно о доме, где 14 лет держали пленницу - РИА Новости, 31.07.2023
"Никогда не горел свет". Что известно о доме, где 14 лет держали пленницу
В Челябинской области задержали 50-летнего мужчину, который, по версии следствия, годами держал в рабстве двух девушек. Одна из пленниц не дожила до... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:58
2023-07-31T13:58
2023-07-31T15:10
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинской области задержали 50-летнего мужчину, который, по версии следствия, годами держал в рабстве двух девушек. Одна из пленниц не дожила до освобождения. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.Искали много летВ воскресенье, 30 июля, в село Смолино нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Их интересовал дом № 17 на улице Фестивальной. Весь день там продолжался обыск.Приехали по заявлению одной из жительниц Челябинска. Она сообщила: нашлась ее родная сестра, исчезнувшая еще в 2009-м, в 19-летнем возрасте.Пропавшую искали родные, друзья, полицейские. Безрезультатно.По данным СК, все эти 14 лет девушка находилась в плену у 50-летнего местного жителя Владимира Чискидова. Он познакомился с ней на железнодорожном вокзале Челябинска. Пригласил домой, та согласилась и угодила в ловушку. Сбежала, лишь когда похитителя увезли в психиатрическую клинику.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека". Вскоре добавили еще одну — "Убийство". Предположительно, в 2010-2011 году подозреваемый прямо у себя в доме расправился с другой девушкой, которую также насильно удерживал. Криминалисты нашли закопанные на заднем дворе останки."Нехороший дом"Владимир Чискидов, по словам сельчан, жил вместе с матерью Валентиной, нигде не работал. Практически не выходил на улицу. Некоторые даже не подозревали, что в доме, кроме пожилой женщины, находится еще ее сын."Я 28 лет здесь и всегда говорила, что в этом доме что-то не так, — говорит соседка Ольга. — Во-первых, он с виду сам по себе мрачный. Во-вторых, там никогда не горел свет, а на окнах — что-то вроде темных тряпок. В общем, каждый раз, когда проходила мимо, становилось как-то не по себе".Дом небольшой: кухня и пара комнат. "Валентина давно на пенсии, но очень активная, — продолжает собеседница РИА Новости. — Увлекалась танцами, несколько раз в неделю ездила в Челябинск на занятия. Вообще производила впечатление приветливой и адекватной".В середине нулевых умер ее муж. По поселку прошел слух, что к смерти причастен Владимир. Якобы что-то не поделили и сын жестоко избил отца. Официальное заключение медиков — инсульт. Была ли травма головы — неизвестно."Она все знала"Пострадавшей сейчас занимаются следователи и психологи.Чискидов по-прежнему в психиатрической клинике, но уже под усиленной охраной полиции. Пока он в статусе подозреваемого. На днях ему должны предъявить обвинение и определить меру пресечения. Учитывая тяжесть преступлений, скорее всего, возьмут под стражу.Как поступят с его матерью, следователи пока не говорят. В поселке уверены, что она знала о похищениях и убийстве. Если это так, пенсионерке грозит уголовное преследование по статье "Укрывательство особо тяжких преступлений" и лишение свободы на срок до двух лет.При этом некоторые СМИ сообщают, что бежать пленнице помогла именно Валентина. В СК это не прокомментировали.Чискидова же ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Если признают, что в момент совершения преступлений он был невменяем, его оставят в психиатрической клинике. Люди опасаются, что после лечения Владимир вернется в Смолино.
https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html
https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинской области задержали 50-летнего мужчину, который, по версии следствия, годами держал в рабстве двух девушек. Одна из пленниц не дожила до освобождения. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.
В воскресенье, 30 июля, в село Смолино нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Их интересовал дом № 17 на улице Фестивальной. Весь день там продолжался обыск.
Приехали по заявлению одной из жительниц Челябинска. Она сообщила: нашлась ее родная сестра, исчезнувшая еще в 2009-м, в 19-летнем возрасте.
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Пропавшую искали родные, друзья, полицейские. Безрезультатно.
По данным СК, все эти 14 лет девушка находилась в плену у 50-летнего местного жителя Владимира Чискидова. Он познакомился с ней на железнодорожном вокзале Челябинска. Пригласил домой, та согласилась и угодила в ловушку. Сбежала, лишь когда похитителя увезли в психиатрическую клинику.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека". Вскоре добавили еще одну — "Убийство". Предположительно, в 2010-2011 году подозреваемый прямо у себя в доме расправился с другой девушкой, которую также насильно удерживал. Криминалисты нашли закопанные на заднем дворе останки.
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Владимир Чискидов, по словам сельчан, жил вместе с матерью Валентиной, нигде не работал. Практически не выходил на улицу. Некоторые даже не подозревали, что в доме, кроме пожилой женщины, находится еще ее сын.
"Я 28 лет здесь и всегда говорила, что в этом доме что-то не так, — говорит соседка Ольга. — Во-первых, он с виду сам по себе мрачный. Во-вторых, там никогда не горел свет, а на окнах — что-то вроде темных тряпок. В общем, каждый раз, когда проходила мимо, становилось как-то не по себе".
Дом небольшой: кухня и пара комнат. "Валентина давно на пенсии, но очень активная, — продолжает собеседница РИА Новости. — Увлекалась танцами, несколько раз в неделю ездила в Челябинск на занятия. Вообще производила впечатление приветливой и адекватной".
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В середине нулевых умер ее муж. По поселку прошел слух, что к смерти причастен Владимир. Якобы что-то не поделили и сын жестоко избил отца. Официальное заключение медиков — инсульт. Была ли травма головы — неизвестно.
Пострадавшей сейчас занимаются следователи и психологи.
Чискидов по-прежнему в психиатрической клинике, но уже под усиленной охраной полиции. Пока он в статусе подозреваемого. На днях ему должны предъявить обвинение и определить меру пресечения. Учитывая тяжесть преступлений, скорее всего, возьмут под стражу.
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Как поступят с его матерью, следователи пока не говорят. В поселке уверены, что она знала о похищениях и убийстве. Если это так, пенсионерке грозит уголовное преследование по статье "Укрывательство особо тяжких преступлений" и лишение свободы на срок до двух лет.
При этом некоторые СМИ сообщают, что бежать пленнице помогла именно Валентина. В СК это не прокомментировали.
Чискидова же ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Если признают, что в момент совершения преступлений он был невменяем, его оставят в психиатрической клинике. Люди опасаются, что после лечения Владимир вернется в Смолино.