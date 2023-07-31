Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС
Путин подписал закон о ратификации протокола о кредите Венгрии на строительство АЭС
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, корректирующий порядок выплаты Венгрией кредита на строительство атомной электростанции "Пакш", документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно договору, в 2014 году Москва предоставила Будапешту до десяти миллиардов евро для сооружения двух энергоблоков АЭС. Из-за санкций, введенных в феврале 2022 года США и Евросоюзом, Россия перестала получать платежи в долларах и евро от стран-дебиторов, в том числе от Венгрии. Сотрудники Министерства финансов провели ряд консультаций с коллегами из Будапешта для согласования новых условий и порядка выплаты кредита.
В итоге представители двух стран подписали протокол № 2, который содержит следующие положения:
- Погашение Венгрией задолженности, накопленной с 1 марта 2022 года и до даты вступления в силу протокола. Речь идет об уплате процентов по кредиту, а также комиссии за неиспользование согласованной суммы займа за 2021-2022 годы, что в сумме составляет 900 тысяч евро. Будапешт должен сделать это не позднее 30 календарных дней с момента ратификации протокола.
- Неначисление штрафных процентов на сумму вышеуказанных платежей при их осуществлении в установленный срок;
- Прекращение действия всех положений соглашения, касающихся процедуры принятия контракта к финансированию, с подтверждением факта принятия контракта к финансированию в апреле 2017 года.
Помимо этого, предусматривается возможность выплат по кредиту с использованием счета венгерской стороны в евро. Его планируется открыть в российском банке. Кроме того, речь идет о процедуре безакцептного списания Москвой валютных средств с этого счета для погашения задолженности.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии. При этом благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Москва и Будапешт подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.