https://ria.ru/20230731/kredit-1887364686.html

Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС

Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС - РИА Новости, 31.07.2023

Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС

Владимир Путин подписал закон, корректирующий порядок выплаты Венгрией кредита на строительство атомной электростанции "Пакш", документ опубликован на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:29

2023-07-31T14:29

2023-07-31T15:36

аэс "пакш"

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, корректирующий порядок выплаты Венгрией кредита на строительство атомной электростанции "Пакш", документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно договору, в 2014 году Москва предоставила Будапешту до десяти миллиардов евро для сооружения двух энергоблоков АЭС. Из-за санкций, введенных в феврале 2022 года США и Евросоюзом, Россия перестала получать платежи в долларах и евро от стран-дебиторов, в том числе от Венгрии. Сотрудники Министерства финансов провели ряд консультаций с коллегами из Будапешта для согласования новых условий и порядка выплаты кредита.В итоге представители двух стран подписали протокол № 2, который содержит следующие положения: Помимо этого, предусматривается возможность выплат по кредиту с использованием счета венгерской стороны в евро. Его планируется открыть в российском банке. Кроме того, речь идет о процедуре безакцептного списания Москвой валютных средств с этого счета для погашения задолженности.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии. При этом благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Москва и Будапешт подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230721/aes-1885405868.html

https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html

https://ria.ru/20230721/framatome-siemens-1885403903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

аэс "пакш", владимир путин, венгрия, россия, экономика, сша