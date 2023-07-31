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Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС - РИА Новости, 31.07.2023
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14:29 31.07.2023 (обновлено: 15:36 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/kredit-1887364686.html
Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС
Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС - РИА Новости, 31.07.2023
Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС
Владимир Путин подписал закон, корректирующий порядок выплаты Венгрией кредита на строительство атомной электростанции "Пакш", документ опубликован на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:29
2023-07-31T15:36
аэс "пакш"
владимир путин
венгрия
россия
экономика
сша
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, корректирующий порядок выплаты Венгрией кредита на строительство атомной электростанции "Пакш", документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно договору, в 2014 году Москва предоставила Будапешту до десяти миллиардов евро для сооружения двух энергоблоков АЭС. Из-за санкций, введенных в феврале 2022 года США и Евросоюзом, Россия перестала получать платежи в долларах и евро от стран-дебиторов, в том числе от Венгрии. Сотрудники Министерства финансов провели ряд консультаций с коллегами из Будапешта для согласования новых условий и порядка выплаты кредита.В итоге представители двух стран подписали протокол № 2, который содержит следующие положения: Помимо этого, предусматривается возможность выплат по кредиту с использованием счета венгерской стороны в евро. Его планируется открыть в российском банке. Кроме того, речь идет о процедуре безакцептного списания Москвой валютных средств с этого счета для погашения задолженности.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии. При этом благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Москва и Будапешт подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230721/aes-1885405868.html
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аэс "пакш", владимир путин, венгрия, россия, экономика, сша
АЭС "Пакш", Владимир Путин, Венгрия, Россия, Экономика, США
Россия ратифицировала протокол о кредите Венгрии на строительство АЭС

Путин подписал закон о ратификации протокола о кредите Венгрии на строительство АЭС

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, корректирующий порядок выплаты Венгрией кредита на строительство атомной электростанции "Пакш", документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно договору, в 2014 году Москва предоставила Будапешту до десяти миллиардов евро для сооружения двух энергоблоков АЭС. Из-за санкций, введенных в феврале 2022 года США и Евросоюзом, Россия перестала получать платежи в долларах и евро от стран-дебиторов, в том числе от Венгрии. Сотрудники Министерства финансов провели ряд консультаций с коллегами из Будапешта для согласования новых условий и порядка выплаты кредита.
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В итоге представители двух стран подписали протокол № 2, который содержит следующие положения:
  • Погашение Венгрией задолженности, накопленной с 1 марта 2022 года и до даты вступления в силу протокола. Речь идет об уплате процентов по кредиту, а также комиссии за неиспользование согласованной суммы займа за 2021-2022 годы, что в сумме составляет 900 тысяч евро. Будапешт должен сделать это не позднее 30 календарных дней с момента ратификации протокола.
  • Неначисление штрафных процентов на сумму вышеуказанных платежей при их осуществлении в установленный срок;
  • Прекращение действия всех положений соглашения, касающихся процедуры принятия контракта к финансированию, с подтверждением факта принятия контракта к финансированию в апреле 2017 года.
Помимо этого, предусматривается возможность выплат по кредиту с использованием счета венгерской стороны в евро. Его планируется открыть в российском банке. Кроме того, речь идет о процедуре безакцептного списания Москвой валютных средств с этого счета для погашения задолженности.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии. При этом благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Москва и Будапешт подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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АЭС "Пакш"Владимир ПутинВенгрияРоссияЭкономикаСША
 
 
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