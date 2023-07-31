Рейтинг@Mail.ru
В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:10 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/koran-1887324714.html
В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана
В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана - РИА Новости, 31.07.2023
В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана
Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник и пройдёт у здания шведского парламента в Стокгольме, сообщает шведская газета Expressen. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:10
2023-07-31T12:10
религия
швеция
стокгольм (город)
дания
ахмед абуль гейт
риксдаг швеции
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_0:228:3142:1995_1920x0_80_0_0_ed42f5d21f43dde2bf2799d0ab007ec6.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник и пройдёт у здания шведского парламента в Стокгольме, сообщает шведская газета Expressen. "Новая акция сожжения Корана запланирована на понедельник у шведского Риксдага (парламента)", - пишет издание. Как сообщается, участвовавший в предыдущих акциях сожжения Корана в Швеции Салван Наджем объявил о проведении новой демонстрации в понедельник. Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение этой демонстрации, отмечает Expressen. "Я буду сжигать Коран до тех пор, пока его не запретят", - передаёт слова Наджема газета. Он также утверждает, что в сожжении Корана нет ничего противозаконного. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведскую полицию, акция протеста пройдет в 13.00 по местному времени (14.00 мск). Ранее сообщалось, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) проведут в понедельник чрезвычайное заседание на уровне глав МИД в связи с неоднократными акциями с сожжением Корана в Швеции и Дании. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ирак, Иордания, Ливан, ОАЭ, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.
https://ria.ru/20230730/koran-1887258000.html
https://ria.ru/20230730/koran-1887253103.html
швеция
стокгольм (город)
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_51139cb0e22dc7dd9a49c7694df501f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, стокгольм (город), дания, ахмед абуль гейт, риксдаг швеции, лига арабских государств
Религия, Швеция, Стокгольм (город), Дания, Ахмед Абуль Гейт, Риксдаг Швеции, Лига арабских государств
В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана

У здания парламента в Стокгольме в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Книга в руках мусульманина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник и пройдёт у здания шведского парламента в Стокгольме, сообщает шведская газета Expressen.
"Новая акция сожжения Корана запланирована на понедельник у шведского Риксдага (парламента)", - пишет издание.
Как сообщается, участвовавший в предыдущих акциях сожжения Корана в Швеции Салван Наджем объявил о проведении новой демонстрации в понедельник. Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение этой демонстрации, отмечает Expressen.
"Я буду сжигать Коран до тех пор, пока его не запретят", - передаёт слова Наджема газета.
Он также утверждает, что в сожжении Корана нет ничего противозаконного.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведскую полицию, акция протеста пройдет в 13.00 по местному времени (14.00 мск).
Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана
Вчера, 22:55
Ранее сообщалось, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) проведут в понедельник чрезвычайное заседание на уровне глав МИД в связи с неоднократными акциями с сожжением Корана в Швеции и Дании.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ирак, Иордания, Ливан, ОАЭ, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.
Города мира. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана
Вчера, 21:57
 
РелигияШвецияСтокгольм (город)ДанияАхмед Абуль ГейтРиксдаг ШвецииЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала