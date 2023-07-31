https://ria.ru/20230731/koran-1887324714.html

В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана

В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана - РИА Новости, 31.07.2023

В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана

Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник и пройдёт у здания шведского парламента в Стокгольме, сообщает шведская газета Expressen. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:10

2023-07-31T12:10

2023-07-31T12:10

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швеция

стокгольм (город)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник и пройдёт у здания шведского парламента в Стокгольме, сообщает шведская газета Expressen. "Новая акция сожжения Корана запланирована на понедельник у шведского Риксдага (парламента)", - пишет издание. Как сообщается, участвовавший в предыдущих акциях сожжения Корана в Швеции Салван Наджем объявил о проведении новой демонстрации в понедельник. Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение этой демонстрации, отмечает Expressen. "Я буду сжигать Коран до тех пор, пока его не запретят", - передаёт слова Наджема газета. Он также утверждает, что в сожжении Корана нет ничего противозаконного. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведскую полицию, акция протеста пройдет в 13.00 по местному времени (14.00 мск). Ранее сообщалось, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) проведут в понедельник чрезвычайное заседание на уровне глав МИД в связи с неоднократными акциями с сожжением Корана в Швеции и Дании. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ирак, Иордания, Ливан, ОАЭ, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.

https://ria.ru/20230730/koran-1887258000.html

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Варвара Скокшина

швеция, стокгольм (город), дания, ахмед абуль гейт, риксдаг швеции, лига арабских государств