В Швеции в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана
У здания парламента в Стокгольме в понедельник пройдет новая акция с сожжением Корана
Книга в руках мусульманина. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник и пройдёт у здания шведского парламента в Стокгольме, сообщает шведская газета Expressen.
"Новая акция сожжения Корана запланирована на понедельник у шведского Риксдага (парламента)", - пишет издание.
Как сообщается, участвовавший в предыдущих акциях сожжения Корана в Швеции Салван Наджем объявил о проведении новой демонстрации в понедельник. Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение этой демонстрации, отмечает Expressen.
"Я буду сжигать Коран до тех пор, пока его не запретят", - передаёт слова Наджема газета.
Он также утверждает, что в сожжении Корана нет ничего противозаконного.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведскую полицию, акция протеста пройдет в 13.00 по местному времени (14.00 мск).
Ранее сообщалось, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) проведут в понедельник чрезвычайное заседание на уровне глав МИД в связи с неоднократными акциями с сожжением Корана в Швеции и Дании.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ирак, Иордания, Ливан, ОАЭ, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.