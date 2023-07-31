https://ria.ru/20230731/kontrnastuplenie-1887338565.html

“Ситуация сложная”: немецкий генерал вынес приговор Украине

“Ситуация сложная”: немецкий генерал вынес приговор Украине - РИА Новости, 31.07.2023

“Ситуация сложная”: немецкий генерал вынес приговор Украине

Армия Украины сталкивается с серьезными проблемами в ходе контрнаступления, так как совершенно не готова прорвать российскую оборону, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:02

2023-07-31T13:02

2023-07-31T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовский

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Армия Украины сталкивается с серьезными проблемами в ходе контрнаступления, так как совершенно не готова прорвать российскую оборону, заявил в эфире телеканала Welt немецкий генерал в отставке Эгон Рамс.“Ситуация сложная. ВСУ все еще пытаются найти способ прорваться сквозь российскую оборону”, – отметил он.Рамс подчеркнул, что сейчас не стоит ожидать успехов от украинской армии. Более того, у ВСУ отсутствует необходимое для контрнаступления вооружение. В связи с этим, по словам генерала, масштабного контрнаступления не будет, оно будет протекать медленно.ВСУ начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки украинских сил продвинуться провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html

https://ria.ru/20230731/smert-1887269651.html

украина

артемовский

россия

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в мире, украина, артемовский, россия, владимир путин, вооруженные силы украины