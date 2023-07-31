https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html

Вениамин Кондратьев: Кубань становится круглогодичной семейной здравницей

Вениамин Кондратьев: Кубань становится круглогодичной семейной здравницей - РИА Новости, 31.07.2023

Вениамин Кондратьев: Кубань становится круглогодичной семейной здравницей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в интервью РИА Новости о том, как Краснодарский край справляется с потоком отдыхающих в высокий летний сезон,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:39

2023-07-31T10:39

2023-07-31T10:39

краснодарский край

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вениамин кондратьев

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в интервью РИА Новости о том, как Краснодарский край справляется с потоком отдыхающих в высокий летний сезон, какие предлагает альтернативы пляжному отдыху, а также сообщил об открытии новых объектов туристкой инфраструктуры.- Половина туристического сезона-2023 позади. После теракта на Крымском мосту и подтоплений сможет ли регион сохранить показатели 2022 года по турпотоку? Сколько туристов с начала лета уже приехали на Кубань? Сколько ожидается по итогам сезона?- В прошлом году мы побили собственный рекорд, приняв 17,4 миллиона туристов. Причем больше половины из них в летние месяцы. Это огромный поток, который стараемся распределять по сезонам и рекреационным территориям края. И все же основной пик приходится на так называемый "экватор" курортного сезона – это вторая половина июля и август. С начала лета у нас отдохнули уже более четырех миллионов человек, а с начала года – почти восемь миллионов. Как видите, турпоток сохраняется на высоком уровне и точно не будет ниже прошлогоднего. Прямо сейчас черноморские курорты заполнены на 87 процентов, азовское побережье – на 80, степные и предгорные территории – на 50 процентов. Если предгорья в течение лета загружены стабильно, то морские курорты в ближайший месяц ждут дополнительного увеличения турпотока. До конца лета примем еще более 4,5 миллионов гостей. Каждому из них должно быть комфортно и безопасно, для этого проводим огромную межведомственную работу.Без внимания не остается ни один аспект – еще накануне наступления высокого сезона усилили патрули и видеонаблюдение, проверили маршруты, транспортную составляющую, средства размещения и пляжи. Действуют более 560 пляжей, 76 из них с высшей оценкой "синий флаг". Самые востребованные средства размещения – гостиницы категории 4-5 звезд, их у нас 277, часть работает по системе "все включено". На летний сезон такие отели бронируют за 2-3 месяца, и даже осенью и зимой загрузка ниже 70-80 процентов не опускается. При этом важно, что в регионе есть варианты отдыха, рассчитанные на любой кошелек. Если посмотрим на курортные поселки в пределах известных туристских центров – в той же Прасковеевке, Бетте, Кринице, Веселовке - то там сервис не уступает, пляжи обустроены, а цены значительно ниже.- На Кубани имеются и так называемые "неочевидные" места отдыха – например, предгорная местность Абинского, Северского, Апшеронского, Мостовского районов. Насколько у них большой потенциал? Есть уже какие-то успехи по увеличению количества туристов и развитию инфраструктуры?- Краснодарский край у большинства ассоциируется в первую очередь с пляжным отдыхом. Но, уверяю, на Кубани много интереснейших мест для путешествий. Каждый район имеет свои особенности и достопримечательности. Не случайно в моем телеграм-канале появилась рубрика #МаршрутыКубани. Там собрана информация о таких нерастиражированных, но, безусловно, удивительных территориях. Например, в Лабинском районе есть термальные источники, исторические объекты, ущелья. В Брюховецком – музейно-туристический "Казачий остров" под открытым небом, бейсугский лес, православная обитель. Крымский район со своим неповторимым сочетанием склонов и долин рек, лавандовых полей и виноградников. В Отрадненский – самый отдаленный от краевого центра - приезжают за красивыми видами скал, гротов, водопадов.Гости региона открывают для себя все новые территории. За последние три года число туристов в Абинском районе увеличилось на 50 процентов, в Апшеронском – на 13, в Мостовском – на 7 процентов. Сейчас многие интересуются альтернативными видами отдыха. Все чаще в предгорных районах края можно встретить группы, отправляющиеся в многодневные пешие и велопоходы с палатками. К их услугам 200 маршрутов повышенной сложности, из которых порядка 60 – обустроенных. Активно восстанавливаем сеть комфортных турмаршрутов, подходящих даже для семей с детьми, сюда же входят и военно-патриотические походы.Популярны сплавы на реках, катание на сапах – уже известной локацией спортивного отдыха стало побережье Азовского моря. Большой интерес и к сельскому туризму – у нас больше 40 процентов жителей приходится на хутора, поселки. Многие используют возможности, которые дает сама природа – открывают объекты экотуризма. Для горожан - это возможность познакомиться с деревенским укладом, побывать на козьих фермах, пасеках, винодельнях, попробовать местную кухню. Мультипликативным эффектом и притягательностью обладает винный туризм - это и выращивание винограда, и изготовление вина, и работа дегустационных залов, ресторанов, организация экскурсий. У нас уже более сотни объектов аграрного туризма в 20 муниципалитетах, основная часть – в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах.- Благодаря поддержке за счет средств нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году в Краснодарском крае открыто 13 новых кемпингов и глэмпингов. Насколько увеличилось количество туристов, которые выбирают такой способ отдыха?- Спрос на комфортный отдых на природе стабильно растет последние три года. В 2023-м только за первый месяц лета в кемпингах и глемпингах отдохнули 10 тысяч человек. Улучшаются условия размещения и увеличивается заполняемость – сейчас она составляет 72 процента. Такой отдых предпочитают в основном автотуристы, гости из соседних регионов, местные жители. Чтобы удовлетворить потребность, открываем новые объекты для экотуристов. Они расположены вблизи природных достопримечательностей и сочетают удобство гостиничных номеров с возможностью отдыха на природе. Всего в крае работают 61 кемпинг и порядка 30 глемпингов. Находятся они в основном в предгорной местности Абинского, Северского, Мостовского районов и на побережье Геленджика, Ейского, Туапсинского районов.- Что касается детского отдыха, принимает ли в этом году Кубань детей из присоединенных регионов?- Всегда говорю – все дети наши, и в приоритете обеспечить для них качественный, безопасный и разнообразный отдых. Летняя оздоровительная кампания для юных гостей курортов в самом разгаре. В здравницах Краснодарского края отдохнули уже более 170 тысяч ребят, треть из них из других регионов. Действует 91 стационарный лагерь, в них за первую смену оздоровили более 52 тысяч детей. Не вдаюсь уже в подробности, что продолжают работу 700 с лишним пришкольных лагерей дневного пребывания, палаточные и лагеря труда и отдыха. Всего за лето мы охватим порядка 300 тысяч детей, из них 100 тысяч из других регионов, включая вновь образованные субъекты. Подведу первые итоги – за прошедший период лета мы оздоровили уже более шесть тысяч ребят из новых территорий. Кроме того, выделили средства на отдых 800 детей из нашей подшефной Херсонской области.- С размещением отдыхающих все понятно, поговорим о транспортной логистике. Уже полтора года закрыты аэропорты Кубани – Краснодар, Анапа и Геленджик. В каком они состоянии в результате простоя? Смогли ли воздушные гавани сохранить свои кадры? Обсуждается ли вопрос открытия какого-то из трех аэропортов?- Аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России. Он принял в 2022 году 13 миллионов человек – это не только наши туристы, но и трансферные пассажиры практически из всех регионов России. В Краснодарском крае сейчас это единственная действующая воздушная гавань. Понятно, что на нее легла вся нагрузка. Поэтому на усиление туда направили квалифицированных сотрудников из Анапы, Краснодара и Геленджика. Часть персонала продолжает поддерживать производственную жизнеспособность этих аэропортов. Только 12 процентов работников находятся в "простое" и получают две трети заработной платы. Мы готовы возобновить полеты и начать обслуживать пассажиров сразу после снятия ограничений. Поддерживать операционную деятельность и сохранять квалифицированный персонал временно закрытым аэропортам помогают федеральные субсидии. Средства идут на содержание и обновление аэродромной и терминальной инфраструктур. То есть развитие не прекратилось: продолжается реновация аэрогавани в столице края, которая в 2025 году позволит принимать до 10 миллионов пассажиров в год, планируем реконструкцию сочинского аэропортового комплекса – он сможет обслуживать за год до 20 миллионов человек.- Альтернативный вариант трансфера для жителей и туристов Кубани – это водный транспорт. В 2021 году возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск - Геленджик – Сочи. Стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест. Планируется ли увеличение количества судов по этому рейсу? Как осуществляется водный трансфер до Абхазии в этом году?- Морские рейсы – отличное решение для путешественников. Скоростной флот позволяет комфортно и безопасно добираться до места назначения. От Новороссийска до Геленджика можно доехать всего за час, из Геленджика в Сочи - за четыре. Такая летняя перевозка пассажиров между городами Краснодарского края помогает снизить нагрузку на автомобильный транспорт. Морское сообщение востребовано как у туристов, так и у местных жителей. Современные скоростные судна построены по спецзаказу для южной линии, компания-перевозчик следит за спросом на свои услуги и принимает решение об оптимизации маршрутов. Потребности пассажиров в альтернативном передвижении также закрывает лайнер "Князь Владимир" - он курсирует между Сочи и Сухуми с конца июня до середины сентября. Это единственное сегодня судно, которое осуществляет круизы по Черному морю между Россией и Абхазией.- В середине июля стихия ударила по Туапсинскому району? Какие меры уже успели предпринять по восстановлению инфраструктуры и очищению прибрежной зоны? Потерял ли район туристов? Будут ли в дальнейшем приняты какие-то превентивные меры?- Так сложились климатические и природные условия, что Туапсинский район – это территория, подверженная ударам смерчей. Поэтому люди каждый год живут там в стадии готовности к катаклизмам. Залповые ливни 12 июля стали причиной подтопления населенных пунктов. Выпало более 280 миллиметров осадков – это три месячные нормы. И как раз принятые, в том числе превентивные, меры – это полная готовность системы оповещения, оперативная эвакуация жителей и групп туристов, эффективная работа экстренных служб – помогли избежать многих жертв. В сжатые сроки ликвидировали последствия стихии, восстановили транспортное сообщение, электро- и водоснабжение, подсчитали нанесенный жителям ущерб. Для отдыхающих круглосуточно работала "горячая линия" курортов. Отельерам рекомендовали максимально идти навстречу туристам - продлять размещение, предоставлять возможность отмены бронирования без штрафа. Надо сказать, что кубанцы проявили гражданскую позицию, массовых обращений не было зафиксировано.Сейчас продолжаем помогать пострадавшим - уже перечислили около 1,5 тысяч выплат в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Делаю на этом акцент, потому что комфорт отдыхающих обеспечивают именно жители, и им важно помочь восстановиться. Пострадавшие социальные объекты полностью восстановим до 1 сентября. Они уже очищены от наносов, идет капитальный ремонт.Огромную помощь оказывают волонтеры со всего края. Я лично объехал все наиболее пострадавшие локации – там продолжается жизнь, туристы не бросились массово покидать место отдыха. Общался со многими, люди даже в такой ситуации сохраняют оптимизм.На будущее уже принят ряд решений – например, это разработка проектного решения для плотно застроенной набережной в поселке Лермонтово, которое предусматривает траншеи для прохода воды в море. Чтобы ситуация не повторялась, создать систему водоотводных коллекторов предстоит и в других поселках. Также поручил главам следить на постоянной основе за расчисткой русел рек. Потерял ли район туристов? Не думаю, ведь пик сезона впереди, а уже сейчас пробы морской воды на территории соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности.- В связи с растущим интересом отдыхающих к курортам Краснодарского края и, соответственно, ростом загрузки средств размещения, как планируете развивать это направление?- Туристическая отрасль – это сильная сторона нашей экономики и привлекательное для инвесторов направление. Здесь объем инвестиций за три года увеличился в 25 раз. Сейчас в крае реализуются 44 проекта на сумму 418 миллиардов рублей. Это позволит создать свыше 30 тысяч номеров и более 18 тысяч рабочих мест. За этими цифрами – региональная поддержка отрасли и предпринимателей, здоровые условия для развития сервиса и конкуренции. В последние годы мы перешли на круглогодичный режим работы – половина турпотока сейчас приходится на нелетние месяцы.Будем продолжать расширять сезонные рамки. Реализуем по поручению президента России флагманский проект по строительству всесезонного семейного курорта "Новая Анапа". Аналогов такого строительства у нас не было, оно по масштабам даже превосходит Олимпийскую стройку. Это фактически новый курорт в районе станицы Благовещенская с 17-километровой пляжной полосой. Территория очень перспективная. Здесь будут созданы средства размещения всей линейки звездности до 25 тысяч номеров. Это привлечет в наш регион дополнительно до 5 миллионов туристов в год. И станет импульсом для развития инфраструктуры – при полном запуске курорта здесь постоянно будут жить с семьями 25 тысяч сотрудников, для них создадим школы, детские сады, медучреждения. Нужны также достаточные инженерные мощности, удобные транспортные решения.Не устаю повторять, что Кубань всероссийская здравница. У нас заполняемость санаториев не опускается ниже 70 процентов весь год. Развитие сети санаториев также в приоритете. Сейчас в Сочи идет реконструкция символа города и объекта культурного наследия – санатория "Волна". Его категория "пять звезд", он дооборудуется современнейшим лечебным корпусом, спортивными и СПА-центрами, ресторанами и кафе. Уже в следующем году гости смогут оценить обновленную здравницу. Также в Сочи до конца этого года восстановят пансионат "Кристалл" - появится новый корпус с номерным фондом категории 4 звезды и вся соответствующая инфраструктура.Я назвал только часть проектов в курортной сфере. Как огромный живой механизм, она не перестает развиваться, отвечать на спрос новыми предложениями и не уходит в спячку с окончанием лета, а живет активной жизнью.

https://ria.ru/20230716/sotsobekty-1884476443.html

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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