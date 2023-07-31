https://ria.ru/20230731/kitay-1887440325.html

Эксперты рассказали о проблемах с получением виз в Китай

Эксперты рассказали о проблемах с получением виз в Китай - РИА Новости, 31.07.2023

Эксперты рассказали о проблемах с получением виз в Китай

При подаче документов на визу в Китай могут возникнуть сложности, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:03

2023-07-31T18:03

2023-07-31T18:03

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. При подаче документов на визу в Китай могут возникнуть сложности, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты."Свободные окна тяжело поймать, их систему атаковали боты. И пока с этим ничего нельзя сделать. А записаться на подачу визы – целый квест", – рассказала гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. Она добавляет: желающих получить разрешение на въезд в КНР очень много. "Иногда слоты на подачу документов ловим по две недели", – отмечает она.По словам эксперта, это связано с тем, что пока не заработал анонсированный безвиз для групп от пяти до 50 туристов. Эти путешественники сейчас также пытаются получить разрешения вместе с остальными заявителями.Раньше, пару месяцев назад, визы "выходили" из консульства за три-пять дней. Сейчас эксперты советуют подавать документы как минимум за месяц – как и в страны ЕС. Приглашение китайской стороны может ускорить процесс получения визы после подачи, говорит Майя Котляр."Визовый центр Китая работает в тестовом режиме и только для частных лиц, документы от агентов не принимают и когда начнут – неизвестно", – рассказывает исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев."Податься сложно, слотов мало, желающих намного больше. По срокам нет никаких гарантий. Бот может найти время на подачу заявки через неделю, а может и через четыре. А записаться самостоятельно на подачу практически невозможно", – говорит Сергеев.Плюс в том, что китайские дипломаты редко отказывают россиянам в разрешении на въезд, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20230726/kitay-1886331593.html

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, китай, евросоюз, куда можно лететь, туризм