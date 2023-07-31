https://ria.ru/20230731/kino-1887351005.html

Вышел трейлер фильма "Холоп 2"

Вышел трейлер фильма "Холоп 2" - РИА Новости, 31.07.2023

Вышел трейлер фильма "Холоп 2"

Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:42

2023-07-31T13:42

2023-07-31T14:33

культура

милош бикович

аглая тарасова

иван охлобыстин

централ партнершип

кино и сериалы

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип". "На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", - говорится в сообщении.Уточняется, что над второй частью "Холопа" работает та же команда, что создавала и первый фильм, а режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. В съемках фильма приняли участие Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие. Первая часть фильма "Холоп" вышла в 2019 году, он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230731/barbi-1887265100.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

милош бикович, аглая тарасова, иван охлобыстин, централ партнершип, кино и сериалы