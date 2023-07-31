https://ria.ru/20230731/kino-1887351005.html
Вышел трейлер фильма "Холоп 2"
Вышел трейлер фильма "Холоп 2" - РИА Новости, 31.07.2023
Вышел трейлер фильма "Холоп 2"
Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:42
2023-07-31T13:42
2023-07-31T14:33
культура
милош бикович
аглая тарасова
иван охлобыстин
централ партнершип
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип". "На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", - говорится в сообщении.Уточняется, что над второй частью "Холопа" работает та же команда, что создавала и первый фильм, а режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. В съемках фильма приняли участие Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие. Первая часть фильма "Холоп" вышла в 2019 году, он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милош бикович, аглая тарасова, иван охлобыстин, централ партнершип, кино и сериалы
Культура, Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Централ Партнершип, Кино и сериалы
Вышел трейлер фильма "Холоп 2"
Вышел первый трейлер фильма "Холоп 2" с Биковичем и Тарасовой
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".
«
"На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что над второй частью "Холопа" работает та же команда, что создавала и первый фильм, а режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. В съемках фильма приняли участие Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие.
Первая часть фильма "Холоп" вышла в 2019 году, он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей.
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