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Вышел трейлер фильма "Холоп 2" - РИА Новости, 31.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:42 31.07.2023 (обновлено: 14:33 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/kino-1887351005.html
Вышел трейлер фильма "Холоп 2"
Вышел трейлер фильма "Холоп 2" - РИА Новости, 31.07.2023
Вышел трейлер фильма "Холоп 2"
Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:42
2023-07-31T14:33
культура
милош бикович
аглая тарасова
иван охлобыстин
централ партнершип
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип". &quot;На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и &quot;отмазать&quot; ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что над второй частью "Холопа" работает та же команда, что создавала и первый фильм, а режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. В съемках фильма приняли участие Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие. Первая часть фильма "Холоп" вышла в 2019 году, он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей.
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милош бикович, аглая тарасова, иван охлобыстин, централ партнершип, кино и сериалы
Культура, Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Централ Партнершип, Кино и сериалы
Вышел трейлер фильма "Холоп 2"

Вышел первый трейлер фильма "Холоп 2" с Биковичем и Тарасовой

© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вторая часть комедии "Холоп", в которой сыграют Милош Бикович, Аглая Тарасова и Иван Охлобыстин, выйдет в прокат 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".
«

"На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что над второй частью "Холопа" работает та же команда, что создавала и первый фильм, а режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. В съемках фильма приняли участие Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие.
© Фото : пресс-служба Централ ПартнершипФото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : пресс-служба Централ Партнершип
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
Первая часть фильма "Холоп" вышла в 2019 году, он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей.
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КультураМилош БиковичАглая ТарасоваИван ОхлобыстинЦентрал ПартнершипКино и сериалы
 
 
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