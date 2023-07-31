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"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг - РИА Новости, 31.07.2023
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Религия
 
08:00 31.07.2023 (обновлено: 08:04 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг - РИА Новости, 31.07.2023
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг
В Раде вновь предложили запретить каноническую УПЦ. Быстро подключились заинтересованные лица — раскольники и Константинополь. Однако в последний момент... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:04
религия
киев
москва
украина
епифаний думенко
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Раде вновь предложили запретить каноническую УПЦ. Быстро подключились заинтересованные лица — раскольники и Константинополь. Однако в последний момент ситуация резко изменилась. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Порвать с МосквойВсю неделю верующие УПЦ жили в томительном ожидании очередной волны репрессий. На этот раз — очень жестких. В Верховной раде возобновили продвижение законопроекта № 8371 — о запрете религиозных организаций, "аффилированных" с Русской церковью.Фактически предполагается полностью запретить деятельность канонической УПЦ на территории Украины. С конца прошлого года в парламенте лежат четыре или пять аналогичных документов. Все они, по заявлениям юристов Рады, не соответствуют конституции и только усилят социальную напряженность. На это же неоднократно указывали некоторые депутаты.В этот раз обсудить решили законопроект, поданный вторым лицом в государстве — премьером Денисом Шмыгалем. Голосование назначили на 27 июля. Настоящая издевка, ведь на следующий день — большой праздник, важный как для Церкви, так и для светского общества: День крещения Киевской Руси и День украинской государственности."Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что &lt;…&gt; голосов с запасом, &lt;…&gt; то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать", — рассказал в беседе с журналистами источник в Раде.Пока парламентарии взвешивали все за и против, украинские чиновники решили подсуетиться. Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Еленский 25 июля встретился с митрополитом Киевским Онуфрием. Обсуждали религиозную ситуацию в стране и церковную жизнь.На деле же Еленский еще раз озвучил ультиматум, который его ведомство выдвинуло УПЦ: опубликовать официальное заявление о выходе из состава Русской православной церкви; осудить "еретическое учение патриарха Кирилла"; запретить в служении всех клириков, которые "сотрудничают с русскими".При этом глава ГЭСС особо отметил, что "полный и безоговорочный разрыв" — это запрос не только государства и общества, но — во многом — духовенства и паствы УПЦ. По поводу последнего у Еленского был козырь в кармане.После разрушения кафедрального собора в Одессе — вину за это Москва и Киев возлагают друг на друга — около четырехсот клириков Украинской церкви обратились к митрополиту Онуфрию с призывом созвать cобор и окончательно порвать с РПЦ.Делай как мыНе отставала от новостной повестки и Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная властями в 2018-м. На день голосования — 27 июля — назначили "поместный собор", приуроченный к пятилетию образования религиозной организации.Столь знаковое церковное событие, да еще и в день, когда парламент официально объявит "главного конкурента" (УПЦ) вне закона, выглядело бы эстетически красиво. В Раде, однако, решили сдвинуть голосование на 28-е число.ПЦУ же планов менять не стала: собор в древней Софии Киевской все-таки состоялся. Участники во главе с лидером Епифанием Думенко задекларировали "желание и готовность" своей церкви "вести диалог" и всецело поддержали принцип "независимости от внешних влияний".Тем самым раскольники, так же как и Еленский, указали Украинской церкви на верную модель поведения: разрыв с Москвой — гарантия благополучия. Правда, несмотря на столь громкие призывы ПЦУ к духовной самостоятельности, сама эта структура не столь независима, как себя позиционирует.Получив в январе 2019-го томос (грамота об автокефалии) от Константинополя, Епифаний Думенко с "паствой" приобрел не больше (если не меньше) прав, чем самоуправляемая УПЦ в составе Московского патриархата.Раскольники оказались в зависимости от Фанара (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). Там определяют вектор развития. О проделанной работе "иерархи" ПЦУ отчитались в другом итоговом документе собора — письме Вселенскому патриарху Варфоломею."Мы успешно &lt;…&gt; делаем все от нас зависящее, чтобы &lt;…&gt; требованиям томоса последовали также те православные на Украине, которые по разным причинам до сих пор остаются в российской неканонической юрисдикции. Мы открыты для непосредственного диалога с ними без предварительных условий", — говорится в обращении.Драконовские методыВ письме патриарху Варфоломею есть еще одна любопытная деталь: слова благодарности митрополиту Халкидонскому Эммануилу — второму лицу в Константинопольской церкви.Именно он в 2018-м председательствовал на "объединительном соборе" в Киеве, когда была создана ПЦУ. А также активно занимался продвижением украинского томоса среди православных церквей.Можно вспомнить недавнюю встречу Эммануила с Болгарским патриархом Неофитом. Митрополит напрямую потребовал "выполнить данное ранее обещание о признании Думенко". Иными словами, ПЦУ — детище Эммануила, просто так он от него не откажется.Он же, по сообщениям греческих СМИ, должен был возглавить делегацию Константинополя на праздновании Дня украинской государственности. Издание "Ромфея", ссылаясь на источники, писало: еще в начале июля, в ходе визита на Фанар, Владимир Зеленский пригласил представителей Вселенского патриархата в Киев — как раз к 28 июля."На мой взгляд, это было сделано из-за отсутствия других инструментов воздействия. Власти поняли, что арестами священников, экономическими и политическими репрессиями от УПЦ ничего не добиться. Поэтому решили прибегнуть к помощи Константинополя", — говорит религиовед Роман Лункин.По его словам, Вселенский патриархат может "своими методами" воздействовать на каноническую церковь: склонить ее к признанию ПЦУ, а затем слить две структуры воедино. Тем самым осуществится давняя мечта властей — иметь одну подконтрольную организацию.Неожиданным, правда, стало исключение из повестки законопроекта о запрете УПЦ. Утром 28 июля в Раде заявили, что нужного процента голосов для обсуждения так и не набралось."Очень многие даже из провластной фракции (партия "Слуга народа". — Прим. ред.) не собираются поддерживать этот законопроект", — заявил нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.По словам религиоведа Романа Лункина, в этом нет ничего экстраординарного."Скорее настоящая пытка. Все прекрасно понимают, что ликвидировать столь многочисленную общину невозможно. Но политики хорошо освоили метод периодически пугать общество драконовским законом", — пояснил он.В целом, заключает эксперт, магистральная линия Киева не изменилась — УПЦ нужно подчинить. Варьируются лишь методы борьбы. Добиться же лояльности можно в один шаг: признать ПЦУ и отречься от Москвы. Но, сделав его, каноническая церковь моментально уйдет в раскол.
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киев, москва, украина, епифаний думенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Киев, Москва, Украина, Епифаний Думенко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Аналитика - Религия и мировоззрение

"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Раде вновь предложили запретить каноническую УПЦ. Быстро подключились заинтересованные лица — раскольники и Константинополь. Однако в последний момент ситуация резко изменилась. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Порвать с Москвой

Всю неделю верующие УПЦ жили в томительном ожидании очередной волны репрессий. На этот раз — очень жестких. В Верховной раде возобновили продвижение законопроекта № 8371 — о запрете религиозных организаций, "аффилированных" с Русской церковью.
Фактически предполагается полностью запретить деятельность канонической УПЦ на территории Украины. С конца прошлого года в парламенте лежат четыре или пять аналогичных документов. Все они, по заявлениям юристов Рады, не соответствуют конституции и только усилят социальную напряженность. На это же неоднократно указывали некоторые депутаты.
В этот раз обсудить решили законопроект, поданный вторым лицом в государстве — премьером Денисом Шмыгалем. Голосование назначили на 27 июля. Настоящая издевка, ведь на следующий день — большой праздник, важный как для Церкви, так и для светского общества: День крещения Киевской Руси и День украинской государственности.
"Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что <…> голосов с запасом, <…> то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать", — рассказал в беседе с журналистами источник в Раде.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
Пока парламентарии взвешивали все за и против, украинские чиновники решили подсуетиться. Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Еленский 25 июля встретился с митрополитом Киевским Онуфрием. Обсуждали религиозную ситуацию в стране и церковную жизнь.
На деле же Еленский еще раз озвучил ультиматум, который его ведомство выдвинуло УПЦ: опубликовать официальное заявление о выходе из состава Русской православной церкви; осудить "еретическое учение патриарха Кирилла"; запретить в служении всех клириков, которые "сотрудничают с русскими".
При этом глава ГЭСС особо отметил, что "полный и безоговорочный разрыв" — это запрос не только государства и общества, но — во многом — духовенства и паствы УПЦ. По поводу последнего у Еленского был козырь в кармане.
После разрушения кафедрального собора в Одессе — вину за это Москва и Киев возлагают друг на друга — около четырехсот клириков Украинской церкви обратились к митрополиту Онуфрию с призывом созвать cобор и окончательно порвать с РПЦ.

Делай как мы

Не отставала от новостной повестки и Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная властями в 2018-м. На день голосования — 27 июля — назначили "поместный собор", приуроченный к пятилетию образования религиозной организации.
© Фото : ПЦУПредстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : ПЦУ
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Столь знаковое церковное событие, да еще и в день, когда парламент официально объявит "главного конкурента" (УПЦ) вне закона, выглядело бы эстетически красиво. В Раде, однако, решили сдвинуть голосование на 28-е число.
ПЦУ же планов менять не стала: собор в древней Софии Киевской все-таки состоялся. Участники во главе с лидером Епифанием Думенко задекларировали "желание и готовность" своей церкви "вести диалог" и всецело поддержали принцип "независимости от внешних влияний".
Тем самым раскольники, так же как и Еленский, указали Украинской церкви на верную модель поведения: разрыв с Москвой — гарантия благополучия. Правда, несмотря на столь громкие призывы ПЦУ к духовной самостоятельности, сама эта структура не столь независима, как себя позиционирует.
Получив в январе 2019-го томос (грамота об автокефалии) от Константинополя, Епифаний Думенко с "паствой" приобрел не больше (если не меньше) прав, чем самоуправляемая УПЦ в составе Московского патриархата.
Раскольники оказались в зависимости от Фанара (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). Там определяют вектор развития. О проделанной работе "иерархи" ПЦУ отчитались в другом итоговом документе собора — письме Вселенскому патриарху Варфоломею.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредставитель Константинопольского патриархата митрополит Эммануил
Представитель Константинопольского патриархата митрополит Гальский Эммануил - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Представитель Константинопольского патриархата митрополит Эммануил
"Мы успешно <…> делаем все от нас зависящее, чтобы <…> требованиям томоса последовали также те православные на Украине, которые по разным причинам до сих пор остаются в российской неканонической юрисдикции. Мы открыты для непосредственного диалога с ними без предварительных условий", — говорится в обращении.

Драконовские методы

В письме патриарху Варфоломею есть еще одна любопытная деталь: слова благодарности митрополиту Халкидонскому Эммануилу — второму лицу в Константинопольской церкви.
Именно он в 2018-м председательствовал на "объединительном соборе" в Киеве, когда была создана ПЦУ. А также активно занимался продвижением украинского томоса среди православных церквей.
Можно вспомнить недавнюю встречу Эммануила с Болгарским патриархом Неофитом. Митрополит напрямую потребовал "выполнить данное ранее обещание о признании Думенко". Иными словами, ПЦУ — детище Эммануила, просто так он от него не откажется.
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / "Объединительный собор" в Софийском соборе, Украина
Объединительный собор в Софийском соборе, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
"Объединительный собор" в Софийском соборе, Украина
Он же, по сообщениям греческих СМИ, должен был возглавить делегацию Константинополя на праздновании Дня украинской государственности. Издание "Ромфея", ссылаясь на источники, писало: еще в начале июля, в ходе визита на Фанар, Владимир Зеленский пригласил представителей Вселенского патриархата в Киев — как раз к 28 июля.
"На мой взгляд, это было сделано из-за отсутствия других инструментов воздействия. Власти поняли, что арестами священников, экономическими и политическими репрессиями от УПЦ ничего не добиться. Поэтому решили прибегнуть к помощи Константинополя", — говорит религиовед Роман Лункин.
По его словам, Вселенский патриархат может "своими методами" воздействовать на каноническую церковь: склонить ее к признанию ПЦУ, а затем слить две структуры воедино. Тем самым осуществится давняя мечта властей — иметь одну подконтрольную организацию.
Неожиданным, правда, стало исключение из повестки законопроекта о запрете УПЦ. Утром 28 июля в Раде заявили, что нужного процента голосов для обсуждения так и не набралось.
"Очень многие даже из провластной фракции (партия "Слуга народа". — Прим. ред.) не собираются поддерживать этот законопроект", — заявил нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.
© УПЦБожественная литургия митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
Божественная литургия митрополита Онуфрия в Киевской лавре
© УПЦ
Божественная литургия митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
По словам религиоведа Романа Лункина, в этом нет ничего экстраординарного.
"Скорее настоящая пытка. Все прекрасно понимают, что ликвидировать столь многочисленную общину невозможно. Но политики хорошо освоили метод периодически пугать общество драконовским законом", — пояснил он.
В целом, заключает эксперт, магистральная линия Киева не изменилась — УПЦ нужно подчинить. Варьируются лишь методы борьбы. Добиться же лояльности можно в один шаг: признать ПЦУ и отречься от Москвы. Но, сделав его, каноническая церковь моментально уйдет в раскол.
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РелигияКиевМоскваУкраинаЕпифаний ДуменкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Аналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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