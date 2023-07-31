https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг - РИА Новости, 31.07.2023
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг
В Раде вновь предложили запретить каноническую УПЦ. Быстро подключились заинтересованные лица — раскольники и Константинополь. Однако в последний момент... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:04
религия
киев
москва
украина
епифаний думенко
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Раде вновь предложили запретить каноническую УПЦ. Быстро подключились заинтересованные лица — раскольники и Константинополь. Однако в последний момент ситуация резко изменилась. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Порвать с МосквойВсю неделю верующие УПЦ жили в томительном ожидании очередной волны репрессий. На этот раз — очень жестких. В Верховной раде возобновили продвижение законопроекта № 8371 — о запрете религиозных организаций, "аффилированных" с Русской церковью.Фактически предполагается полностью запретить деятельность канонической УПЦ на территории Украины. С конца прошлого года в парламенте лежат четыре или пять аналогичных документов. Все они, по заявлениям юристов Рады, не соответствуют конституции и только усилят социальную напряженность. На это же неоднократно указывали некоторые депутаты.В этот раз обсудить решили законопроект, поданный вторым лицом в государстве — премьером Денисом Шмыгалем. Голосование назначили на 27 июля. Настоящая издевка, ведь на следующий день — большой праздник, важный как для Церкви, так и для светского общества: День крещения Киевской Руси и День украинской государственности."Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что <…> голосов с запасом, <…> то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать", — рассказал в беседе с журналистами источник в Раде.Пока парламентарии взвешивали все за и против, украинские чиновники решили подсуетиться. Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Еленский 25 июля встретился с митрополитом Киевским Онуфрием. Обсуждали религиозную ситуацию в стране и церковную жизнь.На деле же Еленский еще раз озвучил ультиматум, который его ведомство выдвинуло УПЦ: опубликовать официальное заявление о выходе из состава Русской православной церкви; осудить "еретическое учение патриарха Кирилла"; запретить в служении всех клириков, которые "сотрудничают с русскими".При этом глава ГЭСС особо отметил, что "полный и безоговорочный разрыв" — это запрос не только государства и общества, но — во многом — духовенства и паствы УПЦ. По поводу последнего у Еленского был козырь в кармане.После разрушения кафедрального собора в Одессе — вину за это Москва и Киев возлагают друг на друга — около четырехсот клириков Украинской церкви обратились к митрополиту Онуфрию с призывом созвать cобор и окончательно порвать с РПЦ.Делай как мыНе отставала от новостной повестки и Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная властями в 2018-м. На день голосования — 27 июля — назначили "поместный собор", приуроченный к пятилетию образования религиозной организации.Столь знаковое церковное событие, да еще и в день, когда парламент официально объявит "главного конкурента" (УПЦ) вне закона, выглядело бы эстетически красиво. В Раде, однако, решили сдвинуть голосование на 28-е число.ПЦУ же планов менять не стала: собор в древней Софии Киевской все-таки состоялся. Участники во главе с лидером Епифанием Думенко задекларировали "желание и готовность" своей церкви "вести диалог" и всецело поддержали принцип "независимости от внешних влияний".Тем самым раскольники, так же как и Еленский, указали Украинской церкви на верную модель поведения: разрыв с Москвой — гарантия благополучия. Правда, несмотря на столь громкие призывы ПЦУ к духовной самостоятельности, сама эта структура не столь независима, как себя позиционирует.Получив в январе 2019-го томос (грамота об автокефалии) от Константинополя, Епифаний Думенко с "паствой" приобрел не больше (если не меньше) прав, чем самоуправляемая УПЦ в составе Московского патриархата.Раскольники оказались в зависимости от Фанара (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). Там определяют вектор развития. О проделанной работе "иерархи" ПЦУ отчитались в другом итоговом документе собора — письме Вселенскому патриарху Варфоломею."Мы успешно <…> делаем все от нас зависящее, чтобы <…> требованиям томоса последовали также те православные на Украине, которые по разным причинам до сих пор остаются в российской неканонической юрисдикции. Мы открыты для непосредственного диалога с ними без предварительных условий", — говорится в обращении.Драконовские методыВ письме патриарху Варфоломею есть еще одна любопытная деталь: слова благодарности митрополиту Халкидонскому Эммануилу — второму лицу в Константинопольской церкви.Именно он в 2018-м председательствовал на "объединительном соборе" в Киеве, когда была создана ПЦУ. А также активно занимался продвижением украинского томоса среди православных церквей.Можно вспомнить недавнюю встречу Эммануила с Болгарским патриархом Неофитом. Митрополит напрямую потребовал "выполнить данное ранее обещание о признании Думенко". Иными словами, ПЦУ — детище Эммануила, просто так он от него не откажется.Он же, по сообщениям греческих СМИ, должен был возглавить делегацию Константинополя на праздновании Дня украинской государственности. Издание "Ромфея", ссылаясь на источники, писало: еще в начале июля, в ходе визита на Фанар, Владимир Зеленский пригласил представителей Вселенского патриархата в Киев — как раз к 28 июля."На мой взгляд, это было сделано из-за отсутствия других инструментов воздействия. Власти поняли, что арестами священников, экономическими и политическими репрессиями от УПЦ ничего не добиться. Поэтому решили прибегнуть к помощи Константинополя", — говорит религиовед Роман Лункин.По его словам, Вселенский патриархат может "своими методами" воздействовать на каноническую церковь: склонить ее к признанию ПЦУ, а затем слить две структуры воедино. Тем самым осуществится давняя мечта властей — иметь одну подконтрольную организацию.Неожиданным, правда, стало исключение из повестки законопроекта о запрете УПЦ. Утром 28 июля в Раде заявили, что нужного процента голосов для обсуждения так и не набралось."Очень многие даже из провластной фракции (партия "Слуга народа". — Прим. ред.) не собираются поддерживать этот законопроект", — заявил нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.По словам религиоведа Романа Лункина, в этом нет ничего экстраординарного."Скорее настоящая пытка. Все прекрасно понимают, что ликвидировать столь многочисленную общину невозможно. Но политики хорошо освоили метод периодически пугать общество драконовским законом", — пояснил он.В целом, заключает эксперт, магистральная линия Киева не изменилась — УПЦ нужно подчинить. Варьируются лишь методы борьбы. Добиться же лояльности можно в один шаг: признать ПЦУ и отречься от Москвы. Но, сделав его, каноническая церковь моментально уйдет в раскол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, москва, украина, епифаний думенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Киев, Москва, Украина, Епифаний Думенко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Раде вновь предложили запретить каноническую УПЦ. Быстро подключились заинтересованные лица — раскольники и Константинополь. Однако в последний момент ситуация резко изменилась. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.
Всю неделю верующие УПЦ жили в томительном ожидании очередной волны репрессий. На этот раз — очень жестких. В Верховной раде
возобновили продвижение законопроекта № 8371 — о запрете религиозных организаций, "аффилированных" с Русской церковью.
Фактически предполагается полностью запретить деятельность канонической УПЦ на территории Украины
. С конца прошлого года в парламенте лежат четыре или пять аналогичных документов. Все они, по заявлениям юристов Рады, не соответствуют конституции и только усилят социальную напряженность. На это же неоднократно указывали некоторые депутаты.
В этот раз обсудить решили законопроект, поданный вторым лицом в государстве — премьером Денисом Шмыгалем
. Голосование назначили на 27 июля. Настоящая издевка, ведь на следующий день — большой праздник, важный как для Церкви, так и для светского общества: День крещения Киевской Руси и День украинской государственности.
"Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что <…> голосов с запасом, <…> то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать", — рассказал в беседе с журналистами источник в Раде.
Пока парламентарии взвешивали все за и против, украинские чиновники решили подсуетиться. Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Еленский 25 июля встретился с митрополитом Киевским Онуфрием. Обсуждали религиозную ситуацию в стране и церковную жизнь.
На деле же Еленский еще раз озвучил ультиматум, который его ведомство выдвинуло УПЦ: опубликовать официальное заявление о выходе из состава Русской православной церкви
; осудить "еретическое учение патриарха Кирилла"; запретить в служении всех клириков, которые "сотрудничают с русскими".
При этом глава ГЭСС особо отметил, что "полный и безоговорочный разрыв" — это запрос не только государства и общества, но — во многом — духовенства и паствы УПЦ. По поводу последнего у Еленского был козырь в кармане.
После разрушения кафедрального собора в Одессе
— вину за это Москва и Киев возлагают друг на друга — около четырехсот клириков Украинской церкви обратились к митрополиту Онуфрию с призывом созвать cобор и окончательно порвать с РПЦ.
Не отставала от новостной повестки и Православная церковь Украины (ПЦУ)
— раскольническая структура, созданная властями в 2018-м. На день голосования — 27 июля — назначили "поместный собор", приуроченный к пятилетию образования религиозной организации.
Столь знаковое церковное событие, да еще и в день, когда парламент официально объявит "главного конкурента" (УПЦ) вне закона, выглядело бы эстетически красиво. В Раде, однако, решили сдвинуть голосование на 28-е число.
ПЦУ же планов менять не стала: собор в древней Софии Киевской все-таки состоялся. Участники во главе с лидером Епифанием Думенко
задекларировали "желание и готовность" своей церкви "вести диалог" и всецело поддержали принцип "независимости от внешних влияний".
Тем самым раскольники, так же как и Еленский, указали Украинской церкви на верную модель поведения: разрыв с Москвой — гарантия благополучия. Правда, несмотря на столь громкие призывы ПЦУ к духовной самостоятельности, сама эта структура не столь независима, как себя позиционирует.
Получив в январе 2019-го томос (грамота об автокефалии) от Константинополя, Епифаний Думенко с "паствой" приобрел не больше (если не меньше) прав, чем самоуправляемая УПЦ в составе Московского патриархата
.
Раскольники оказались в зависимости от Фанара (район Стамбула
, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). Там определяют вектор развития. О проделанной работе "иерархи" ПЦУ отчитались в другом итоговом документе собора — письме Вселенскому патриарху Варфоломею.
"Мы успешно <…> делаем все от нас зависящее, чтобы <…> требованиям томоса последовали также те православные на Украине, которые по разным причинам до сих пор остаются в российской неканонической юрисдикции. Мы открыты для непосредственного диалога с ними без предварительных условий", — говорится в обращении.
В письме патриарху Варфоломею есть еще одна любопытная деталь: слова благодарности митрополиту Халкидонскому Эммануилу — второму лицу в Константинопольской церкви.
Именно он в 2018-м председательствовал на "объединительном соборе" в Киеве, когда была создана ПЦУ. А также активно занимался продвижением украинского томоса среди православных церквей.
Можно вспомнить недавнюю встречу Эммануила с Болгарским патриархом Неофитом. Митрополит напрямую потребовал "выполнить данное ранее обещание о признании Думенко". Иными словами, ПЦУ — детище Эммануила, просто так он от него не откажется.
Он же, по сообщениям греческих СМИ, должен был возглавить делегацию Константинополя на праздновании Дня украинской государственности. Издание "Ромфея", ссылаясь на источники, писало: еще в начале июля, в ходе визита на Фанар, Владимир Зеленский
пригласил представителей Вселенского патриархата в Киев — как раз к 28 июля.
"На мой взгляд, это было сделано из-за отсутствия других инструментов воздействия. Власти поняли, что арестами священников, экономическими и политическими репрессиями от УПЦ ничего не добиться. Поэтому решили прибегнуть к помощи Константинополя", — говорит религиовед Роман Лункин.
По его словам, Вселенский патриархат может "своими методами" воздействовать на каноническую церковь: склонить ее к признанию ПЦУ, а затем слить две структуры воедино. Тем самым осуществится давняя мечта властей — иметь одну подконтрольную организацию.
Неожиданным, правда, стало исключение из повестки законопроекта о запрете УПЦ. Утром 28 июля в Раде заявили, что нужного процента голосов для обсуждения так и не набралось.
"Очень многие даже из провластной фракции (партия "Слуга народа". — Прим. ред.) не собираются поддерживать этот законопроект", — заявил нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.
По словам религиоведа Романа Лункина, в этом нет ничего экстраординарного.
"Скорее настоящая пытка. Все прекрасно понимают, что ликвидировать столь многочисленную общину невозможно. Но политики хорошо освоили метод периодически пугать общество драконовским законом", — пояснил он.
В целом, заключает эксперт, магистральная линия Киева не изменилась — УПЦ нужно подчинить. Варьируются лишь методы борьбы. Добиться же лояльности можно в один шаг: признать ПЦУ и отречься от Москвы. Но, сделав его, каноническая церковь моментально уйдет в раскол.
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