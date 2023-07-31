https://ria.ru/20230731/kherson-1887391169.html

На выборах в Херсонской области разрешили голосовать по паспорту Украины

На выборах в Херсонской области разрешили голосовать по паспорту Украины - РИА Новости, 31.07.2023

На выборах в Херсонской области разрешили голосовать по паспорту Украины

Херсонский областной избирком определил перечень документов, по которым можно голосовать на выборах в местное законодательное собрание: помимо российского... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:10

2023-07-31T16:10

2023-07-31T16:10

политика

херсонская область

россия

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл - РИА Новости. Херсонский областной избирком определил перечень документов, по которым можно голосовать на выборах в местное законодательное собрание: помимо российского паспорта это может быть и украинский паспорт, выданный до 30 сентября прошлого года, а также ряд других удостоверений личности, рассказал журналистам глава избиркома Марина Захарова. В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. "Постановлением избирательной комиссии Херсонской области был определен перечень документов, помимо тех документов, которые утверждены 67 законом РФ (это паспорт гражданина РФ или документ его замещающий), будут обозначены следующие документы: паспорт Украины в традиционном бумажном виде, ID-паспорт с приложением, ID-паспорт без приложения, а также иной другой документ, выданный уполномоченным органом до 30 сентября 2022 года и уполномоченным органом РФ после 30 сентября 2022 года. Также это может быть водительское удостоверение, ибо мы понимаем в какой тяжелой ситуации были наши граждане, это и потеря документов, их уничтожение по тем или иным причинам. Мы дадим возможность каждому прийти на участок и проголосовать", - пояснила Захарова. По ее словам, если в документе предъявленном для голосования, не будет отметки о регистрации, то вместе с этим документом, можно представить любой другой документ, который сможет подтвердить факт о регистрации на территории Херсонской области. "Это может быть адресная справка, домовая книга, где прописано, что именно этот человек проживает, зарегистрирован на территории Херсонской области. Также может проголосовать человек с временной регистрацией, если он ее получил за три месяца до первого дня голосования, это в нашем случае 8 июня 2023 года", - сказала председатель избиркома. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html

https://ria.ru/20230703/vybory-1881910243.html

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, херсонская область , россия, украина