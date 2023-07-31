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Минобороны Греции случайно опубликовало фотографии секретных военных карт - РИА Новости, 31.07.2023
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11:55 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/karty-1887320820.html
Минобороны Греции случайно опубликовало фотографии секретных военных карт
Минобороны Греции случайно опубликовало фотографии секретных военных карт - РИА Новости, 31.07.2023
Минобороны Греции случайно опубликовало фотографии секретных военных карт
Министерство национальной обороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:55
2023-07-31T11:55
в мире
греция
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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. Министерство национальной обороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr. После пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа Анхиалос заместитель министра обороны Никос Хардалиас начал внеочередные проверки соблюдение требований пожарной безопасности на военных объектах. "Министерство национальной обороны опубликовало фотографии секретных военных карт, которые заместитель министра рассматривает во время "проверки" одного из объектов", - говорится в сообщении. "После этого недопустимого инцидента министерство национальной обороны в своем заявлении сообщило, что проверки пожарной безопасности в подразделениях прекращены. Визиты заместителя министра национальной обороны Хардалиаса на аэродромы Петсали в Янине, Араксос и Андравида, намеченные на 31 июля, отложены", - пишет портал. Фотографии были разосланы вместе с пресс-релизом министерства обороны. Вскоре после этого был отправлен новые пресс-релиз с заблюренными картами. Портал называет это "новым фиаско" военного ведомства после пожара на складах боеприпасов. Хардалиаса выдвигают кандидатом на пост губернатора Аттики на муниципальных выборах осенью. Он будет бороться с нынешним губернатором столичного региона Йоргосом Патулисом, который несколько дней назад оказался в центре скандала после публикации видео, как он танцевал во дворец Заппион во время катастрофических пожаров.
https://ria.ru/20230703/port-1881941042.html
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в мире, греция
В мире, Греция
Минобороны Греции случайно опубликовало фотографии секретных военных карт

Antitheto: Минобороны Греции случайно опубликовало фотографии секретных военных карт

© Фото : Министерство обороны ГрецииМинистерство обороны Греции опубликовало фотографии секретных военных карт
Министерство обороны Греции опубликовало фотографии секретных военных карт - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Министерство обороны Греции
Министерство обороны Греции опубликовало фотографии секретных военных карт
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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. Министерство национальной обороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.
После пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа Анхиалос заместитель министра обороны Никос Хардалиас начал внеочередные проверки соблюдение требований пожарной безопасности на военных объектах.
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"Министерство национальной обороны опубликовало фотографии секретных военных карт, которые заместитель министра рассматривает во время "проверки" одного из объектов", - говорится в сообщении.
"После этого недопустимого инцидента министерство национальной обороны в своем заявлении сообщило, что проверки пожарной безопасности в подразделениях прекращены. Визиты заместителя министра национальной обороны Хардалиаса на аэродромы Петсали в Янине, Араксос и Андравида, намеченные на 31 июля, отложены", - пишет портал.
Фотографии были разосланы вместе с пресс-релизом министерства обороны. Вскоре после этого был отправлен новые пресс-релиз с заблюренными картами.
Портал называет это "новым фиаско" военного ведомства после пожара на складах боеприпасов.
Хардалиаса выдвигают кандидатом на пост губернатора Аттики на муниципальных выборах осенью. Он будет бороться с нынешним губернатором столичного региона Йоргосом Патулисом, который несколько дней назад оказался в центре скандала после публикации видео, как он танцевал во дворец Заппион во время катастрофических пожаров.
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