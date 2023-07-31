https://ria.ru/20230731/kareliya-1887374521.html

Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии

Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии - РИА Новости, 31.07.2023

Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии

Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи, через соцсети... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:09

2023-07-31T15:09

2023-07-31T15:39

безопасность

совет безопасности рф

финляндия

россия

республика карелия

николай патрушев

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи, через соцсети сообщают о планах создания в регионе нацбатальона "Карелия", в том числе из граждан Финляндии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности региона. "В Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы, информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии", - добавил он. Патрушев призвал немедленно пресекать деятельность в Карелии прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, разжигающих, в том числе через интернет, сепаратистские и экстремистские настроения. Также он перечислил и другие задачи. "Усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера. Обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - сказал он. Кроме того, по его словам, требуется "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, а также сил и средств функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в республике ситуации".

https://ria.ru/20230526/politika-1874301554.html

финляндия

россия

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, финляндия, россия, республика карелия, николай патрушев