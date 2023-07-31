https://ria.ru/20230731/kareliya-1887374521.html
Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии
Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии
Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи, через соцсети... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:09
2023-07-31T15:09
2023-07-31T15:39
безопасность
совет безопасности рф
финляндия
россия
республика карелия
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730131117_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_51c13054d5cacf41828f5bd8de894297.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи, через соцсети сообщают о планах создания в регионе нацбатальона "Карелия", в том числе из граждан Финляндии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности региона. "В Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы, информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии", - добавил он. Патрушев призвал немедленно пресекать деятельность в Карелии прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, разжигающих, в том числе через интернет, сепаратистские и экстремистские настроения. Также он перечислил и другие задачи. "Усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера. Обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - сказал он. Кроме того, по его словам, требуется "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, а также сил и средств функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в республике ситуации".
https://ria.ru/20230526/politika-1874301554.html
финляндия
россия
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730131117_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_835d2647002a2be753caf3075ef52eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, финляндия, россия, республика карелия, николай патрушев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Финляндия, Россия, Республика Карелия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как Запад стимулирует сепаратизм в Карелии
Патрушев: Запад через соцсети пытается создать нацбатальон "Карелия" с участием финнов
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи, через соцсети сообщают о планах создания в регионе нацбатальона "Карелия", в том числе из граждан Финляндии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Карелия
и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - сказал Патрушев в Петрозаводске
на совещании по вопросам обеспечения безопасности региона.
"В Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы, информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии", - добавил он. Патрушев призвал немедленно пресекать деятельность в Карелии прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, разжигающих, в том числе через интернет, сепаратистские и экстремистские настроения.
Также он перечислил и другие задачи. "Усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера. Обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - сказал он. Кроме того, по его словам, требуется "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, а также сил и средств функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в республике ситуации".
Договориться не получится. Россия и Финляндия разрывают последние связи