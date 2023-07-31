Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе*
Суд оставил в силе 25-летний приговор Кара-Мурзе за госизмену и фейки о российской армии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (иноагент)
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (иноагент). Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), осужденному к 25 годам колонии за госизмену и распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - сказали в суде. Кроме срока в колонии строгого режима Кара-Мурзе* назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.
В ходе оглашения приговора в Мосгорсуде отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.
По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента