https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе*

Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 31.07.2023

Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе*

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), осужденному к 25 годам колонии за... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:46

2023-07-31T17:46

2023-07-31T17:46

происшествия

россия

владимир кара-мурза-младший

московский городской суд

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), осужденному к 25 годам колонии за госизмену и распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - сказали в суде. Кроме срока в колонии строгого режима Кара-Мурзе* назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения. В ходе оглашения приговора в Мосгорсуде отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния. По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента

https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880484002.html

https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд