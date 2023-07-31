https://ria.ru/20230731/jgermeister-1887476576.html
Минпромторг не исключил Jägermeister из списка параллельного импорта
Минпромторг не исключил Jägermeister из списка параллельного импорта - РИА Новости, 31.07.2023
Минпромторг не исключил Jägermeister из списка параллельного импорта
Минпромторг РФ не исключил алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал, следует из документа в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:26
2023-07-31T21:26
2023-07-31T21:26
экономика
россия
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключил алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал, следует из документа в распоряжении РИА Новости. О намерениях министерства исключить соответствующую продукцию из перечня стало известно в середине июля. На прошлой неделе в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что обновленный перечень товаров для параллельного импорта уже утвержден. Тогда он уточнял, что в скором времени документ будет направлен в Минюст РФ. Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20230731/import-1887459668.html
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экономика, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг не исключил Jägermeister из списка параллельного импорта
Минпромторг не исключил Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя планировал