https://ria.ru/20230731/istrebiteli-1887293412.html

"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ

"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ

Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:35

2023-07-31T09:35

2023-07-31T11:52

в мире

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киев

польша

радослав сикорский

джон кирби

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию Newsweek.“Нужно было передать ВСУ истребители F-16 год назад. Тогда был подходящий момент”, – отметил он.Сикорский также подчеркнул, что сейчас украинская армия не располагает контролем над своим воздушным пространством.Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби предположил, что Киев может получить истребители к концу этого года.Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард". Он предупредил, что, если Украина получит западные самолеты, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения пунктов дислокации.

https://ria.ru/20230731/strakh-1887277053.html

https://ria.ru/20230731/udar-1887266259.html

украина

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в мире, украина, киев, польша, радослав сикорский, джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16