https://ria.ru/20230731/istrebiteli-1887293412.html
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ
Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:35
2023-07-31T09:35
2023-07-31T11:52
в мире
украина
киев
польша
радослав сикорский
джон кирби
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию Newsweek.“Нужно было передать ВСУ истребители F-16 год назад. Тогда был подходящий момент”, – отметил он.Сикорский также подчеркнул, что сейчас украинская армия не располагает контролем над своим воздушным пространством.Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби предположил, что Киев может получить истребители к концу этого года.Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард". Он предупредил, что, если Украина получит западные самолеты, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения пунктов дислокации.
https://ria.ru/20230731/strakh-1887277053.html
https://ria.ru/20230731/udar-1887266259.html
украина
киев
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, польша, радослав сикорский, джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Киев, Польша, Радослав Сикорский, Джон Кирби, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ
Экс-глава польского МИД Сикорский: истребители F-16 нужно было отдавать Украине год назад