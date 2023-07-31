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"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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09:35 31.07.2023 (обновлено: 11:52 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/istrebiteli-1887293412.html
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ
Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:35
2023-07-31T11:52
в мире
украина
киев
польша
радослав сикорский
джон кирби
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию Newsweek.“Нужно было передать ВСУ истребители F-16 год назад. Тогда был подходящий момент”, – отметил он.Сикорский также подчеркнул, что сейчас украинская армия не располагает контролем над своим воздушным пространством.Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби предположил, что Киев может получить истребители к концу этого года.Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард". Он предупредил, что, если Украина получит западные самолеты, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения пунктов дислокации.
https://ria.ru/20230731/strakh-1887277053.html
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в мире, украина, киев, польша, радослав сикорский, джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Киев, Польша, Радослав Сикорский, Джон Кирби, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Момент упущен". В Польше рассказали, как Запад подставил ВСУ

Экс-глава польского МИД Сикорский: истребители F-16 нужно было отдавать Украине год назад

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Запад опоздал на год с поставкой Украине американских истребителей F-16, заявил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский изданию Newsweek.
“Нужно было передать ВСУ истребители F-16 год назад. Тогда был подходящий момент”, – отметил он.
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Сикорский также подчеркнул, что сейчас украинская армия не располагает контролем над своим воздушным пространством.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби предположил, что Киев может получить истребители к концу этого года.
Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард". Он предупредил, что, если Украина получит западные самолеты, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения пунктов дислокации.
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В миреУкраинаКиевПольшаРадослав СикорскийДжон КирбиВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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