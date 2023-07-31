https://ria.ru/20230731/import-1887459668.html

Россия расширила список товаров для параллельного импорта

Россия расширила список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 31.07.2023

Россия расширила список товаров для параллельного импорта

Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в обновленный список товаров для параллельного импорта, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:03

2023-07-31T19:03

2023-07-31T19:42

canon, inc.

экономика

технологии

россия

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в обновленный список товаров для параллельного импорта, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости.Кроме того, в перечень включили батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. При этом, как и планировалось, в список не попали контактные линзы Acuvue.На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил в интервью РИА Новости об утверждении нового перечня товаров для параллельного импорта. Он уточнил, что документ скоро передадут в Министерство юстиции.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.

https://ria.ru/20230728/minpromtorg-1886746352.html

https://ria.ru/20230728/import-1886749453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

canon, inc., экономика, технологии, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)