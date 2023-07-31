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Россия расширила список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 31.07.2023
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19:03 31.07.2023 (обновлено: 19:42 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/import-1887459668.html
Россия расширила список товаров для параллельного импорта
Россия расширила список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 31.07.2023
Россия расширила список товаров для параллельного импорта
Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в обновленный список товаров для параллельного импорта, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:03
2023-07-31T19:42
canon, inc.
экономика
технологии
россия
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в обновленный список товаров для параллельного импорта, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости.Кроме того, в перечень включили батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. При этом, как и планировалось, в список не попали контактные линзы Acuvue.На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил в интервью РИА Новости об утверждении нового перечня товаров для параллельного импорта. Он уточнил, что документ скоро передадут в Министерство юстиции.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.
https://ria.ru/20230728/minpromtorg-1886746352.html
https://ria.ru/20230728/import-1886749453.html
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canon, inc., экономика, технологии, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Canon, Inc., Экономика, Технологии, Россия, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия расширила список товаров для параллельного импорта

Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony включены в обновленный список параллельного импорта

© AP Photo / Sakchai LalitМагазин электроники Sony в Бангкоке, Таиланд
Магазин электроники Sony в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Sakchai Lalit
Магазин электроники Sony в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в обновленный список товаров для параллельного импорта, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости.
Кроме того, в перечень включили батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. При этом, как и планировалось, в список не попали контактные линзы Acuvue.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта
28 июля, 01:03
На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил в интервью РИА Новости об утверждении нового перечня товаров для параллельного импорта. Он уточнил, что документ скоро передадут в Министерство юстиции.
Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.
Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Линзы J&J не войдут в обновленный перечень параллельного импорта
28 июля, 03:11
 
Canon, Inc.ЭкономикаТехнологииРоссияВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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